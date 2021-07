Steven se sincera tras salir del Oviedo: "Pasó todo demasiado rápido; me voy con la cabeza bien alta"

–¿Cómo se produce su salida del Oviedo

–Fue muy rápido porque el míster no contaba conmigo. Yo hice la pretemporada por contrato, pero trabajé con muchas ganas para dejar una buena imagen. Me esforcé todo lo posible. Hace pocos días me ofrecieron rescindir y acepté. Le doy las gracias al Oviedo por las facilidades en la salida.

–Se va al Marino de Luanco, ¿qué busca?

–Voy a un sitio donde sé que seré feliz. Quiero disfrutar de mi deporte porque hace tiempo que no lo hago. Estoy feliz, muy feliz. Tengo ganas de empezar a entrenar.

–¿Cómo lo ha pasado en los últimos años?

–No te das ni cuenta de cómo cambia la vida de la noche a la mañana. El fútbol es raro, diferente. Pasó todo muy rápido. Verme en todo lo alto, meter un gol con el primer equipo, volver al filial, ser máximo goleador de la pretemporada, regresar al Vetusta... Fui de arriba para abajo y me vino mal. En el verano de 2019 se suponía que tenía contrato con el Oviedo, metí goles en la pretemporada y me mandaron otra vez al filial. Me subieron y me bajaron constantemente. Soy joven y me desestabilizó bastante. No me salieron las cosas y seguía entrenando, pero me afectaba lo que pasaba. Si en tu trabajo vas de un lado a otro, es inevitable que pase. Repito que sé que esto es fútbol y el Oviedo siempre será mi casa. No tengo rencor. Es un honor haber podido jugar con el Oviedo en el Tartiere. Soy un afortunado: el Oviedo siempre será mi equipo.

–¿Cuál cree que fue el problema principal?

–Lo cierto es que siento que nunca me hablaron claro, ni para bien ni para mal. Todo era según las circunstancias y a veces no se daban cuenta de que yo no era más que un chaval.

–¿Cómo se afronta un partido cuando falta la confianza?

–Los fines de semana es cuando más te entran las dudas. Yo me veía bien, contento conmigo mismo, pero empiezas a dudar de todo. Te comes la cabeza. Te preguntas: “¿Y si no estoy preparado?”. Pequé de inexperto, porque lo soy.

–¿Recuerda aquel gol ante el Granada?

–Fue un sueño. Es difícil de explicar, pero quiero volver a ver el vídeo de ese gol. Es un sueño y como sueño lo guardo. Lo vi los días posteriores, pero no más.

–Anquela no lo volvió a llamar.

–En otros equipos cuando un chaval sube y responde se le da continuidad. En este caso no fue así y me quedó la duda de por qué no. Debuté en Valladolid, di una asistencia, luego marqué un gol… Pero no guardo rencor a nadie y miro hacia el futuro. Sé lo que puedo dar y estoy feliz por jugar en el Marino. Voy muy feliz, como si hubiese fichado por el Real Madrid. Que un presidente o un entrenador confíe en mí es de agradecer después de todo lo que he pasado. Soy realista: llevo dos años sin ser futbolista.

–¿Qué opinión tiene del Cuco?

–El Cuco tiene las ideas claras, es la primera vez que tuve un entrenador que fue futbolista y sabe perfectamente lo que pensamos. Sabe cómo llevar un vestuario. Es un buen entrenador para que el Oviedo ascienda a Primera División.

–¿Cómo se va?

–Estoy satisfecho y orgulloso de todo lo que hice. Si algún día puedo volver no lo voy a dudar, el Oviedo es mi equipo y Oviedo es mi ciudad. Me desviví por el fútbol y cumplí como trabajador. Me voy con la cabeza muy alta pese a que no me hayan salido las cosas como esperaba. Así es el fútbol.

–¿Qué espera del futuro?

–Cada uno es responsable en su trabajo. Un bombero apaga fuegos, un policía detiene a los malos y un delantero mete goles. Eso es lo que tengo que hacer yo. El año pasado no jugué mal, pero no metí. Toda la vida voy a tener que meter goles.

–¿Qué le dicen en el Marino?

–El presi está súper contento: me dice que soy su fichaje estrella y solo con eso voy contento. Con el míster todavía tengo que hablar. Tengo ganas de conocer a todo el mundo.

–¿Se pone una cifra de goles?

–Tengo que meter entre 10 y 15 goles, seguro. No he dejado de trabajar y tengo que dar un plus con el Marino. Me queda mucha carrera por delante, y si me dejo llevar ahora, malo.

–¿Dudó cuando le llamaron?

–No dudé, no quise buscar otra cosa. Además, me queda cerca de casa y tengo muchas personas que me apoyan. Este año, para mí, es como el MIR. Tengo que vivir por y para el fútbol.