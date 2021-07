El Oviedo escucha a la afición y tira de lo clásico: la opinión de la hinchada sobre la nueva camiseta

Está claro que el Oviedo vuelve a lo clásico. Mira al pasado para tener un buen futuro. Lo hace en los despachos y en el césped, reclutando a viejos conocidos de la casa, y también en el escaparate. Vuelta a lo tradicional. Y parece gustar. El Oviedo dio ayer a conocer la nueva camiseta para la temporada 21/22. Con ella se buscará el ascenso.

La zamarra es más clásica que nunca. “Es azul”, escogió el club como lema para el lanzamiento. La entidad ha apostado por un diseño sobrio con el color tradicional. El Oviedo de toda la vida. El azul únicamente se rompe en los laterales, con las rayas de la marca Adidas, y en el cuello, en pico y en blanco. Las rayas del pantalón son azules. Ha sido intención del Oviedo que la nueva camiseta, un asunto siempre delicado entre los aficionados, sea más clásica que nunca. Así lo dijo el consejero Fernando Corral. “Le insistíamos (a Adidas) en que queríamos algo que nos demandaba la afición: azul, nada más”.

De momento, no hay patrocinador principal tras el fin del acuerdo con la compañía NMR. La bandera de Asturias luce por detrás del cuello y también tienen su lugar el logo de LaLiga, el del patrocinador Integra Energía y el del Ayuntamiento, en un lateral, “Oviedo, origen del Camino”.

La nueva camiseta tuvo ayer una gran acogida entre los aficionados del Oviedo, que esperan apoyar al equipo en el Tartiere tras un año en blanco con el covid. Jóvenes y veteranos parecen coincidir: “Es un acierto, la mejor en años”. Como muestra, cinco peñistas. “Es una camiseta moderna y a su vez con toques clásicos. Tienen un color azul intenso y especial en referencia de nuestro Real Oviedo. Es un gran diseño”, opina Enrique Rivero, de la peña La Esquina.

Cristina Calvo, presidenta de la popular peña Bochum, aprueba el nuevo diseño, aunque hace una matización. “La camiseta me encanta. Lo clásico cada vez triunfa más y el color es el auténtico. Es una pena que no hagan un patrón que favorezca más al público femenino”, dice Calvo, refiriéndose a que las camisetas masculinas suelen ser más anchas de hombros. “También me gusta que se le saque partido al Camino de Santiago”, concluye Calvo. Paula Muñiz, de la peña Wences, define la camiseta como “sencilla, azul, y clásica. Representa lo que somos los oviedistas. Ha sido una muy buena elección, yo la compro seguro”.

Alberto Álvarez es miembro de la peña Tazones. “Han acertado con la camiseta. Es muy original el pico en cuello”, opina este peñista.

Antonio Seijo, de la peña El Fondrigo, es de los que más claro lo tiene.” Me parece la más guapa de los últimos años. Cuanto más sencillas más guapas. Yo la compro seguro, como todos los años”. La camiseta estará a la venta a partir del lunes 26 y cuesta e 69,95 euros para adultos y 59,95 para niños. La segunda camiseta será rosa, fruto de un acuerdo del club con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), pero no se estrenará hasta octubre. Hasta entonces, la del curso pasado, la de la “sacavera”, seguirá siendo la segunda equipación.