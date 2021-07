Dani Calvo: “El proyecto que me presentó el Oviedo es muy atractivo”

El Oviedo presentó ayer a su quinto fichaje de la temporada, el defensa central Dani Calvo, que llega al club con un contrato para las dos próximas temporadas, con opción a otra más opcional. El futbolista fue presentado por el director de relaciones institucionales del Oviedo, César Martín, en un acto en el que también estuvieron presentes Federico González, asesor del grupo Carso, y el gerente, David Mata. César Martín destacó que Dani Calvo fue objetivo de la dirección deportiva del club “desde el inicio del mercado. Tuvo muchas ofertas, pero tenemos que agradecerle que se haya decidido aceptar por nuestra apuesta porque estamos convencidos de que será un jugador que aportará muchas cosas en el futuro inmediato del club”.

Dani Calvo, por su parte, destacó que su fichaje se llevaba gestando desde hace bastante tiempo. “Desde que me lo propusieron me tomé muy en serio esta opción. En las últimas semanas se ha ido acelerando todo. Es un proyecto muy atractivo, han apostado fuerte por mí y el interés es máximo. Calvo aseguró que no consideraba que su fichaje por el Oviedo fuese un paso atrás después de jugar la pasada temporada con el Elche en Primera División.

“Es posible que haya gente que piense eso, pero yo no lo veo así. Bajo de categoría, pero vengo a un proyecto ilusionante y ambicioso. Tengo margen de mejora y creo que en el Oviedo puedo crecer como futbolista y como persona. Así se lo he transmitido a Rubén Reyes y esperamos hacer una temporada ilusionante”.

Dani Calvo indicó que se encuentra en buenas condiciones físicas: “Llevo trabajando todo el verano de manera particular. No es lo mismo que estar con un grupo, pero estoy a disposición de los preparadores físicos. Cuanto antes entre al grupo, mucho mejor”.

El defensa se formó en las categorías inferiores del Numancia. Militó en el filial del Levante, Numancia y Elche, acumulando un total de 129 partidos en LaLiga Smartbank, y más de 20 partidos en LaLiga Santander. Disputó cinco partidos de play-off de ascenso a Primera División, primero en las filas del Numancia y más tarde en el Elche, con el que logró el ascenso a la máxima categoría. El nuevo jugador azul, que destaca por su envergadura, su poderío aéreo y su buena salida de balón, indicó que el recuerdo que tiene del Tartiere es “el de una afición que siempre está encima y donde es complicado sacar puntos. Tenemos que hacer del Tartiere un fortín. Sabemos lo complicada que es la Segunda y ser fuerte en casa es fundamental para hacer una buena temporada”.