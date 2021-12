El bisturí del Oviedo: valiente e inocente

Esta vez poco o nada se le puede reprochar a Ziganda. Si el Oviedo no puntuó ayer en Zorrilla (2-1) se debió única y exclusivamente a fallos individuales que forman parte de un deporte en el que la suerte influye. El gatillazo en las áreas es también el gatillazo del play-off.

El esquema del verano vuelve en invierno. Ziganda ensayó con Luismi de titular durante la semana y no fue de farol. Pero Jimmy y Brugman se mantuvieron en el once. El resultado fue un trivote. Un 4-3-3. El esquema veraniego que se había quedado en el cajón hasta nuevo aviso regresó en pleno diciembre. Y funcionó. Porque el Oviedo ganó un socio más en el centro del campo, juntó líneas, pero no salió cobardón. Brugman fue el mejor del partido, Jimmy fue Jimmy y a Luismi todavía le falta. El esquema es una señal de la evidencia de que el Oviedo tiene una plantilla que le permite muchas variantes.

Las carreras de Jirka. Si Jirka tiene espacio, bueno. Si tiene que controlar al pie, no tan bueno. Ziganda sorprendió dando paso al eslovaco en Zorrilla en la banda derecha. Unas molestias de Viti le auparon al once. Jirka dio una asistencia en una jugada que define a la perfección lo que puede darle al Oviedo: velocidad y juego directo. Nadie le tose en una carrera larga: el curso pasado llegó a alcanzar los 35 kilómetros por hora. Con tiempo para pensar, sus prestaciones bajan. La titularidad de Jirka es una muestra de confianza del Cuco, que apostó por él incluso por delante de Marco Sangalli, tiempo atrás uno de los mejores.

La semana “horríbilis” de Femenías y el fallo del goleador. El primero que lo sabes es él. Fue un error tremendo, de los que salen en los resúmenes nacionales. De los que dan para meme. A Femenías se le escapó el balón de los guantes y Nacho puso el 2-1. Su error será asunto de debate semanal y habrá quien pida a Tomeu, que solo jugó en la debacle copera y tampoco estuvo muy afortunado. Femenías salvó el tercero del Valladolid en la segunda parte, pero su partido queda irremediablemente marcado por ese error. Algo parecido la sucede a Bastón, oportunista tras el pase de Jirka para meter el gol del empate y fallón en el penalti que hubiese supuesto el 2-2. El fútbol va de errores.

Una forma honrosa de caer. El Oviedo perdió el tren del play-off, pero con un matiz: lo hizo de forma atrevida y sin complejos. Incluso Ziganda se desmelenó y cambió pronto a Jimmy por Pombo buscando una reacción en la segunda parte. El equipo azul se comportó como un conjunto valiente ante un rival muy complicado en un estadio exigente. Se olvidó de especular y fue a ganar. De caer, que sea así. Próxima parada, Fuenlabrada, otra oportunidad para no perder comba con el play-off hacia Primera.