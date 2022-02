“En el Oviedo hay una tendencia positiva tras unos años complicados”

José Antonio Martín Otín, “Petón”, es un montón de cosas. Fue futbolista, periodista, representante y directivo. En la actualidad es comentarista y presidente de la Fundación Alcoraz del Huesca, el equipo que visita hoy el Tartiere (16.00 horas) para jugar contra el Oviedo. Petón, un rostro conocido en los medios, seguidor del Atlético de Madrid, presume de tener muy buenos amigos en Asturias, como el exjugador Santi García-Barrero. También tiene familia. Su primo hermano es el científico Carlos López Otín.

–¿Cómo empezó a jugar?

–Mis primeros recuerdos están pegados a un balón. Vivíamos en Chamartín. Un día mi padre le dijo a mi madre: “Oye, me lo llevo al fútbol”. Fuimos al viejo Metropolitano a ver al Atlético y desde entonces me prendé del fútbol.

–Fue futbolista y periodista a la vez.

–Cuando me licencié me fui al Huesca. Tenía un acuerdo con el Zaragoza gracias a Luis Costa, que fue técnico del Oviedo. Al final les dije que no porque ese verano me ofrecieron prácticas en Radio Huesca y mi familia es de allí. Fue casualidad. Nunca hice información deportiva, pero era futbolista y periodista a la vez.

–¿Por qué lo dejó?

–Era un factor limitante. Por la mañana iba a la radio y luego a entrenar. Lo pienso ahora y creo que tenía mérito.

–¿Quién tuvo la idea de la agencia de representación?

–Antonio Asensio (fundador del Grupo Zeta) estaba comprando equipos porque eran más baratos que adquirir los derechos de televisión. Se quedó con varios y en una reunión planteé que sería bueno tener una agencia.

–¿Por qué los representantes siempre tienen esa mala fama?

–Yo soy el agente número 12 de la FIFA, pero cuando empezó el ‘boom’ de los representantes había verdaderos piratas al lado de gente buena. La FIFA normalizó eso.

–¿Echa de menos el periodismo?

–No. Echo de menos estar en plena forma para poder llevar mis ideas al juego cuando practico fútbol en El Retiro. Tengo un queridísimo amigo fraternal de Oviedo, Santi García-Barrero, y entendemos el fútbol igual. Él juega en La Fresneda con una rodilla destrozada y yo en el Retiro con una prótesis de cadera.

–¿Qué le cuenta Santi del Oviedo?

–Está ilusionado porque hay una tendencia positiva tras pasar unos años muy complicados. Santi es una persona muy especial para mí. Es un amigo de los de verdad. Lo que da pena desde fuera es que gente como Oli, Berto o Carlos no estén ligados al club cuando fueron sus símbolos. Me parece doloroso que por hechos concretos, aislados y mínimos no estén.

–¿Qué le parece Bastón?

–Borja hubiese sido un futbolista de selección española si no es por el día de su debut con el Atlético, cuando se parte de la rodilla por el eje. Tiene unas condiciones tremendas y está haciendo una gran carrera.

–¿Qué le pasa al Huesca?

–Empezó muy bien en la temporada, pero hubo un déficit de preparación física. Ambriz (técnico despedido) tenía unas idas buenísimas, pero el trabajo físico no era muy europeo, y sí más de México. La Segunda es muy complicada, estamos mejorando y con los refuerzos va a dar tiempo a llegar al play-off.

–¿A qué le sabe el fútbol asturiano?

-Hasta hace poco tiempo, sobre las tres y cuarto de cada domingo me venía un aroma de olor a hierba mojada. A Freud le pasaba lo mismo con la goma de pegar. Eso es el fútbol asturiano: fútbol puro.

–Tiene muchos amigos aquí.

–Muchos. Un amigo admiradísimo que se nos fue era Quini. Poco antes de su muerte cené con él, con Garci y con tipos de la radio. Tengo a Santi y a Blas, que jugaba en el Ensidesa, me marcaba, y nos hicimos íntimos. Carlos López Otín es mi primo hermano.