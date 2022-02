José Ángel Ziganda analizó el empate, con mal sabor de boca, logrado ante el Huesca.

El análisis.

“No es muy normal, pero es fútbol. Fue parecido a lo que se vio en el Atlético-Getafe. Son partidos que se vuelven locos, que las delanteras pueden con las defensas y es una pena. Teníamos delante un gran equipo y lo tuvimos muy a favor y no hemos sabido gestionar la ventaja. No pudimos juntarnos, ralentizar el juego, ajustarnos. Nos faltó ser más fuertes, más sólidos. Le han dado la vuelta. La sensación es que ante un equipo de este nivel no tendremos una oportunidad así”.

La roja.

“Me imagino que se habrá equivocado de persona, porque no he dicho nada. Quiero pensar eso, que fue una equivocación”.

“Ya me ha expulsado tres veces, y paisano de Navarra. Será coincidencia”.

Las claves.

“A veces tienes que armarte, solidificar el medio, meter piernas atrás. Invitaba a ello. Pero con el 3-1 estábamos bien. Queríamos esperar a pasar ese primer momento de debilidad, aguantar porque tenemos gente con piernas, buena contra y gol. No queríamos tocarlo. Pero con el 3-2 nos quedamos a medio camino. Metimos a Jimmy para meter energía, pero han ido a degüello porque veían el punto cerca. Ahí dudamos, de cabeza más que de fútbol. Se han llevado un punto justo”.

La segunda parte.

“No he visto los minutos siguientes a la roja, pero la sensación es que tenían el control, con jugadores con calidad y velocidad. Lo que pasa que en la primera parte estuvimos muy bien, certeros. Al principio de la segunda parte tienen una muy clara. Era un partido duro y es una pena porque nos faltó convicción, faltó calma y superar el momento malo. Sabíamos que el inicio de la segunda parte era clave y les dio vida el 3-2”.

Efectos del empate.

“No nos tiene que afectar. El Huesca aspira al play-off y tenemos el goal average. Hay que ir a Burgos a ganar, no hay excusitas. Nos lamentaremos, daremos vueltas pero el lunes a tope, a preparar el choque de Burgos”.