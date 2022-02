El análisis de la situación del Real Oviedo: el punto más amargo y una herida por cerrar

Lo que son las cosas. A los 30 minutos de juego, el Oviedo se bañaba en un mar de intensidad, buen juego y golazos, chilena incluida, ante un Huesca que no las veía venir. En ese momento, a eso de las 16.30 horas del domingo, los de Ziganda eran provisionalmente séptimos en la clasificación y llamaban a la puerta del play-off. Tan solo hay que avanzar hasta las 17.50, cuando el árbitro señaló el final, para darse de bruces con una realidad bien distinta. A esa hora, y tras una caída inexplicable, el Oviedo era undécimo en la tabla y, con la amargura presente, hablar de promoción de ascenso sonaba a quimera.

Lo que sucedió en esa hora y veinte minutos resume algunos de los problemas que se está encontrando el Oviedo en su paseo por la temporada.

El equipo de Ziganda se ha convertido en el equipo del casi. Ha mostrado algunas fortalezas olvidadas en los últimos años, pero no ha logrado darle la continuidad que una tarea de envergadura, como es colarse en el play-off, exige. El equipo amaga, promete cosas, pero no termina de concretarlas. El partido del Huesca es un buen resumen de la campaña.

En cuanto a las armas recuperadas, un argumento de peso: el Oviedo, este año sí, tiene un goleador. Desde la salida de Toché, los azules habían añorado un delantero que se acerque a las dos decenas de goles. Bastón, 14 celebraciones hasta la fecha, va camino de lograrlo. Es el que tira del equipo en el apartado ofensivo, en una relación que él mismo ha fomentado con una declaración de amor por encima de las tentaciones: rechazó los millones de Dubái y el glamour de Primera (Cádiz) por cumplir entero su capítulo con la camiseta azul. Junio será otra historia.

La sensación es que Ziganda está exprimiendo a Bastón, su argumento más sólido para soñar con la promoción, pero que está fallando en los complementos. Tener a un delantero de dulce es seguramente la misión más complicada en Segunda y el Oviedo corre el riesgo de desaprovechar esta oportunidad que, visto el rendimiento del madrileño, podría tener fecha de caducidad: no será sencillo que, a este ritmo, los azules puedan retenerlo otro año más en Segunda.

El rendimiento defensivo es otro de los argumentos que el Oviedo ha esgrimido durante gran parte de la campaña como coartada para luchar por los primeros puestos. Al menos hasta los últimos tiempos. Los azules navegaron durante buena parte del curso como uno de los tres equipos menos goleados, pero la contundente derrota de Tenerife (4-0) y el 3-3 del domingo subrayan algunas dudas.

Como sucede con Bastón, la sensación es que el equipo, por fin, ha encontrado una pareja de centrales sólida. Pero solo con los dos centrales de garantías no da. Femenías no termina de dar tranquilidad, no hay un lateral derecho asentado como indiscutible y en la izquierda Cornud prometía en sus inicios más de lo que está aportando.

La amplitud de plantilla, con diferentes registros, es otra de las fortalezas de este Oviedo. Algo que, como el propio Ziganda ha reconocido en alguna ocasión, no sucedía los dos años precedentes, con un once más marcado. Y, sin embargo, también aquí planea la idea de que el Cuco no le está sacando todo el jugo que debería. Jugadores llamados a ser importantes como Matheus o Montiel han tenido todo el año un papel residual, en parte gracias al empuje de los chavales, pero en el debe del técnico está el no haber sido capaz de enchufarlos.

En conclusión, el Oviedo sí tiene este año un “killer”, la pareja de centrales más sólida que se recuerda y una plantilla con alternativas, además de otros activos como el equilibrio de Brugman o los ataques de inspiración de Borja, y lo cierto es que Ziganda ha logrado por momentos que el equipo compita como uno de los fuertes. Pero solo por momentos. Al equipo le fallan las piernas en los momentos claves. Da la cara contra rivales de envergadura, pero se deja puntos en plazas que deberían ser asequibles para un serio candidato. La suma de todos los factores deja al Oviedo en mitad de la tabla, undécimo, a una distancia media del sexto, la tierra prometida. Aún con tiempo para dar ese salto pendiente, sí, pero con la sensación de que por el camino sigue dejando pasar numerosas oportunidades para colarse entre los grandes.