El Burgos ha colgado el cartel de no hay billetes para el encuentro de este domingo ante el Oviedo en El Plantío (16.00 horas). Se espera un partidazo por todo lo alto, con más de 1.000 oviedistas desplazados. La afición del Oviedo agotó las entradas disponibles en pocas horas, pero en el Burgos constan llamadas de hinchas para intentar conseguir entradas de local. Por tanto, lo esperado es un masivo desplazamiento de la afición azul. Ziganda, técnico del Oviedo, comentó esta mañana lo importante de que la afición empuje.

“El lunes todo el mundo estaba de bajonazo, pensando en lo que pudo haber sido y no fue, pero no podemos perder la perspectiva. La afición, a pesar del disgusto puntual, sigue creyendo en el equipo. Estamos a tiempo de todo. Queda trabajo por hacer. Ese empujón de confianza, de creer, de decir vamos a pelear pase lo que pase, es muy importante y en la plantilla nos tenemos que agarrar a esa energía y no darnos nunca por vencidos. Cada semana, el equipo que gana recibe un empujón anímico”.

El aforo permitido en El Plantío es del 85% del total debido al covid, por lo que se darán cita unas 10.000 personas. Para el Burgos supondrá vivir un ambiente solo superado en el duelo ante el Amorebieta, donde se permitía el 100% de aforo.