El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta mañana la actualidad del equipo azul antes del partido ante el Burgos, el domingo en El Plantío. El Cuco no se podrá sentar en el banquillo debido a sus dos partidos de sanción por la expulsión ante el Huesca. Estas fueron las declaraciones del técnico del Oviedo, que analizó en frío los errores técnicos del encuentro ante el Huesca (3-3), tras desaprovechar un 3-0.

Su sanción de dos partidos

“Una vez que te han expulsado, estando de acuerdo o no, por un error o no, la sanción viene. No vamos a recurrir porque es la palabra de uno contra la de otro. La asumo, es lo que hay y en la vida hay muchas situaciones que se confunden y no nos favorecen".

¿Se arrepiente de los cambios ante el Huesca?

“Uno le da vueltas al partido y piensa como ayudar al equipo. Hubo momentos de incertidumbre y de revuelo, con la expulsión, el Huesca atacando…Le doy vueltas. Nosotros normalmente somos un equipo muy ofensivo y siempre vamos hacia adelante. Igual el otro día nos teníamos que haber armado con algún cambio más defensivo para al menos juntarnos. Eso de ir hacia adelante hace que dejes espacio a las espaldas de nuestros delanteros o pivotes. El Huesca es un equipo de calidad y encontraron esos espacios. Aún así, el sistema no tuvo nada que ver con los goles encajados. Con un cambio más de armar el equipo podríamos haber estado más juntos”.

La solidez perdida

“Llevamos un mes encajando más goles de lo que venía siendo habitual y habrá que ver qué derroteros lleva esta racha. Hay partidos para recuperar la solidez y es básico volver a tener ese armazón. Es básico tener esa solidez, para nos sentirte a merced del contrario. Confío en los jugadores y en el bloque y es cuestión de recuperar esas sensaciones. Vamos todos a una”.

Competencia en el centro del campo

“Tenemos tres jugadores, por no contar a Javi Mier, que no está entrando tanto, que son titulares. Cualquiera de ellos, para mí, cuenta con toda mi confianza y eso es bueno. Uno cuando hace el equipo piensa en el que se queda en el banquillo. El otro día fue Jimmy, al siguiente no sé si será Brugman. El entrenador está encantado porque tiene una baza esperando”.

El partido ante el Brugos

“Estaría bien ganar. El equipo es regular en muchos sentidos, hay cosas que nos faltan y por eso no ganamos. Por otro lado, tiene unas cosas que son muy buenas y por eso no pierde. El domingo tenemos una gran oportunidad porque jugamos ante un rival igualado en la clasificación. Sería muy importante para nosotros después del partido ante el Huesca”.

¿Muchos cambios en el once?

“Bueno, es una posibilidad. Así como en casa el equipo lleva una línea regular haciendo una valoración general, fuera de casa no estamos teniendo las mismas sensaciones. Intentando jugar de la misma manera, pensando en lo que hacemos, nos está faltando tener control o ser superiores. Es una posibilidad (hacer muchos cambios) y llevamos un par de semanas dándole vueltas. Ya veremos si lo decidimos o no”.

Goal-average ante el Burgos tras el 1-3 de la primera vuelta

“Todos firmaríamos un 0-1 y que se lleven el goal-average. En los paridos hay muchos minipartidos, tenemos que jugarlo todo y tener las cosas claras”.

¿Se trata de una revancha?

“No, ni muchísimo menos. La semana da para mucho y el partido anterior nos ha dado para analizarlo desde muchos aspectos, tácticos, técnicos y físicos. Es un partido especial para mucha gente de la plantilla del Burgos que nos conocen bien, pero no le damos más vueltas”.

La respuesta de la afición

“El lunes todo el mundo estaba de bajonazo, pensando en lo que pudo haber sido y no fue, pero no podemos perder la perspectiva. La afición, a pesar del disgusto puntual, sigue creyendo en el equipo. Estamos a tiempo de todo. Queda trabajo por hacer. Ese empujón de confianza, de creer, de decir vamos a pelear pase lo que pase, es muy importante y en la plantilla nos tenemos que agarrar a esa energía y no darnos nunca por vencidos. Cada semana, el equipo que gana recibe un empujón anímico”.