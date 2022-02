Ziganda reparte más de la mitad de los minutos entre solo once jugadores

Desde que el Cuco es entrenador del Oviedo ha tenido que convivir con dos críticas principales. La primera, la gestión de los cambios, acrecentada tras el empate ante el Huesca. La segunda, el reparto de los minutos y el encaje de los fichajes en sus planes. Sobrevuela que el técnico navarro se apoya en un grupo reducido de jugadores y que el fondo de armario tiene muy complicado contar con oportunidades reales para aportar a lo largo de la temporada.

Los datos avalan esa sensación, que además es mayoritaria y comentada entre los dirigentes del club. Solo once jugadores de la plantilla sobrepasan la horquilla del 50% de los minutos jugados. Uno de ellos, además, tiene en la actualidad casi un papel testimonial: Lucas, que no es titular desde noviembre y suele salir en las segundas partes para aguantar el resultado. Hay otros jugadores, como Luismi o Carlos Isaac, que tampoco llegan a la mitad de los minutos, aunque en su caso ahora sí forman parte del núcleo duro en el que se apoya Ziganda. El lateral derecho anotó ante el Huesca tras un gran tiro desde la frontal y participó en la jugada de los goles de Obeng y Bastón.

El resto, los Pombo, Montiel, Matheus, Christian, Jirka, Mossa o Javi Mier (este último salió recientemente de una lesión), están teniendo un papel muy secundario. No era lo esperado en septiembre: cuatro de este grupo de jugadores son fichajes de esta misma temporada y en la entidad se esperaba que fuesen futbolistas que marcasen las diferencias. Especialmente en el caso de Montiel, que disputa el 9% de los minutos; o de Matheus, que se sitúa en el 11% y acaba de salir de una lesión. Pombo es el único con el papel claro de agitador de los partidos.

En el club de los que menos juegan esta campaña se sitúa sorprendentemente Sangalli, insustituible en los dos cursos anteriores y en la actualidad superado por Viti, el dueño del carril derecho. Mossa, suplente tras varios cursos con mucho protagonismo, es la alternativa a Cornud mientras que Christian es el jugador que menos está contando. El cántabro solo ha participado en dos partidos y en porcentaje juega el 4% de los minutos.

El Oviedo, tras el doloroso empate ante el Huesca, tiene por delante 45 puntos en juego para intentar meterse en play-off y en la entidad apuntan a que será necesario enchufar a todos los jugadores para lograr el objetivo en el que todos piensan. También en México se sitúa el play-off como la meta a lograr. Para buscar una reacción mañana en Burgos (16.00 horas, Movistar), Ziganda abrió ayer claramente la puerta a efectuar numerosos cambios, algo que barrunta desde hace semanas. Se podría avecinar una revolución.

El Cuco ensayó con cinco defensas el miércoles y no descarta nada. “Es una posibilidad (hacer varios cambios ante el Burgos). Así como en casa el equipo lleva una línea regular haciendo una valoración general, fuera de casa no estamos teniendo las mismas sensaciones. Intentando jugar de la misma manera, pensando en lo que hacemos, nos está faltando tener control o ser superiores. Es una posibilidad (hacer muchos cambios) y llevamos un par de semanas dándole vueltas. Ya veremos si lo decidimos o no”, dijo ayer el Cuco en El Requexón.

El navarro le dio vueltas al empate ante el Huesca y realizó autocrítica respecto a su gestión desde el banquillo. “Nosotros normalmente somos un equipo muy ofensivo y siempre vamos hacia adelante. Igual el otro día nos teníamos que haber armado con algún cambio más defensivo para al menos juntarnos. Eso de ir hacia adelante hace que dejes espacio a las espaldas de nuestros delanteros o pivotes. El Huesca es un equipo de calidad y encontraron esos espacios. Aún así, el sistema no tuvo nada que ver con los goles encajados. Con un cambio más de armar el equipo podríamos haber estado más juntos”.

El técnico, que no podrá sentarse mañana en El Plantío por su expulsión, se mostró confiado en lograr una victoria y agradeció la respuesta del oviedismo, que acudirá en masa al partido. “El lunes todo el mundo estaba de bajonazo, pensando en lo que pudo haber sido y no fue, pero no podemos perder la perspectiva. La afición, a pesar del disgusto puntual, sigue creyendo en el equipo. Estamos a tiempo de todo. Queda trabajo por hacer. Ese empujón de confianza, de creer, de decir vamos a pelear pase lo que pase, es muy importante y en la plantilla nos tenemos que agarrar a esa energía y no darnos nunca por vencidos”.