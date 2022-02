El Cuco Ziganda, que no se pudo sentar en el banquillo de El Plantío por su sanción, analizó la victoria del Oviedo al Burgos (0-1) gracias a un gol de Borja Bastón. Estas fueron sus palabras.

Análisis

"No sé si es la victoria más importante pero sí que es muy importante, veníamos de un empate doloroso, de una mala racha fuera, con toda nuestra gente que nos ha dado una lección de lo que es creer en el equipo. Te están diciendo que quieren más y creen. Es muy importante a nivel anímico. La gente quiere más y vamos a intentar dárselo".

El sistema

"Veníamos trabajando las últimas semanas y fuera de casa casi lo hacemos ante el Amorebieta, que no nos convenció el 4-4-2. Había que hacer algo diferente. Invitaba la forma de jugar del Burgos, con tres delanteros, peligrosos a la contra. Dudamos con la baja de última hora de Dani Calvo, que no se encontraba en plenitud física pero hemos apostado por Luismi".

"No me importaría jugar así en casa, con este sistema. No me importaría repetir. Hay jugadores que se pueden adaptar ahí"

Queremos estar ahí, ir lo más arriba posible. Se nos ha dado bien, nuestros rivales no sumaron y nosotros sí. Tenemos que seguir dando el máximo y empujar. Que vengan más de mil tíos es que la afición esta vida y quiere empujar ale quipo. Estamos obligados a dar el máximo. Plantamos batalla a todo el mundo".

Presión

"Sí hubo presión, nos agarramos a lo del martes, que la gente agotó las entradas. Lo hablamos. Este empujón fue calve: vinieron a apoyarnos, aunque se cabrearan".

"Me ha gustado que con el equipo que teníamos nos defendimos bien. Nos han sacado un penalti, pero defendimos con solvencia los centros laterales. Nos hicimos fuertes, sólidos. Les contrarrestramos bien. Nos ha faltado soltura con la pelota, fluidez, confianza a la hora de circular y decidir. Tomar algún riesgo, en algunos momentos dudamos. Tras anularnos el gol, nos paramos un poco. En el segundo tiempo hemos solucionado un partido igualado".

"Había 2 posibilidades, progresar por circulación o, por la presión rival, sabíamos que Viti y Obeng van bien al espacio. Necesitábamos gente que pudieran romper. Alguna vez les hemos encontrado y les hemos amenazado. La portería a cero es muy importante, es bueno para la confianza. Bastón que siga así, enchufado, lo mejor es que está muy involucrado. Está disfrutando y se le nota".

Queda mucho por delante

Podemos equivocarnos, pero no nos dejamos. Falta un empujón pero lo vamos a dar entre todos. Quedan 3 meses muy estimulantes: no hay que regalar ni un partido. Y seguir enchufados con la gente.