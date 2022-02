Bingen aplicará el plan: la previa del Burgos-Oviedo

A Bingen Arostegi le vuelve a tocar sentarse en el banquillo del Oviedo en una situación complicada, con el equipo ante un partido crucial tras el empate ante el Huesca (3-3). No solo le tocará eso. Sin Ziganda, sancionado con dos partidos, el de Bermeo será el encargado de aplicar el plan preparado por la semana para salir vencedor contra el Burgos (16 horas, Movistar).

Será un duelo de uno que es segundo del Oviedo, Bingen, y uno que lo fue, Julián Calero, asistente de Fernando Hierro en su etapa en Segunda. Bingen, un enamorado de la táctica, tendrá que ordenar a un equipo que se presentará en Burgos con varios cambios.

Un esquema con tres centrales y carrileros o un 4-1-4-1, esas son las dos principales opciones que tiene el Cuco encima de la mesa. La alineación y el sistema eran ayer una incógnita en el vestuario, aunque los últimos ensayos en El Requexón apuntaban al sistema con carrileros. Eso implicaría el debut de Tarín tras su fichaje en invierno.

No obstante, la ausencia de Christian por lesión significa que solo hay solo tres centrales en la convocatoria del Oviedo. Por tanto, en un sistema con carrileros, no habría recambios naturales en el banquillo, aunque Luismi podría ubicarse atrás en una situación de necesidad. Mossa, salvo sorpresa, será titular por Cornud, que tiene problemas físicos y no ha podido entrar en la convocatoria.

Con todas las posibilidades abiertas, el Oviedo necesita un resultado favorable que le levante el ánimo después del empate ante el Huesca. También puntos para seguir cerca del play-off y no descabalgarse de la lucha. Si los azules ganan, se quedarán a un solo punto de la promoción. Bingen se sentará por sexta vez en el banquillo del Oviedo y buscará repetir las sensaciones de aquel partido lejano ante Las Palmas (1-2) en el que el Oviedo alejó todos los fantasmas y encadenó una gran racha.

El Burgos, por su parte, viene jugando con un sistema de carrileros y llega a partido con una única baja, la de Raúl Navarro por lesión. En la plantilla están varios exjugadores azules: Alfonso Herrero, Ernesto, Alarcón (jugaron en el Vetusta) y Saúl Berjón. Los dos primeros serán titulares hoy en El Plantío y el extremo ovetense podría esperar su turno en el banquillo.