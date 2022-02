El bisturí del Oviedo: el Cuco sale reforzado

El plan salió bien porque no hay revolución de “big data” que pueda con la máxima eterna del fútbol: el resultado manda sobre todo lo demás. En El Plantío hubo revolución, apuesta por los carrileros, refuerzo en el centro del campo y caras nuevas. Y el Oviedo logró una victoria oxigenante (0-1) después del castañazo ante el Huesca. Punto para el Cuco y otros tres puntos para el equipo azul, que se queda colgando del deseado balcón que es el play-off, a solo un paso. El gol de Bastón da tranquilidad tras una semana en calma tensa, con buenas palabras de cara al exterior, pero muchísima preocupación entre bambalinas después de ese empate que dejó a todos helados. El Cuco tomó ayer dos decisiones claves más allá del sistema que le costarían numerosas críticas si no llega a ser por la victoria, que claramente le refuerza. La primera, la posición de Luismi. El mediocentro, alejado de su nivel, se ubicó de central en el nuevo esquema y alguna acción evitable pudo costar un disgusto. En la primera parte, una falta de colocación acabó en un penalti en contra del Oviedo que corrigió el VAR: no hubo contacto. En la segunda, el balón le golpeó en la mano en una acción extraña y esta vez el penalti, errado por Juanma, fue inevitable. La otra decisión del Cuco fue sentar por Carlos Isaac, capaz de lo mejor y de lo peor ante el Huesca, por Lucas, que no era titular desde noviembre. Todo salió bien porque las decisiones arriesgadas saben mejor con un 0-1.

En 1988: 0-1, gol de Carlos de penalti...y ascenso a Primera Retrocedan exactamente 34 años y cambien a Borja Bastón por Carlos Muñoz. El resultado es el mismo: 0-1 para el Oviedo en El Plantío con un gol de penalti del delantero de moda. Hoy y ahora, Bastón, con 15 goles. Por aquel entonces, Carlos, que acabó metiendo 25 tantos. Hay más coincidencias. El Oviedo empató en casa hace una semana ante el Huesca (3-3) antes de la visita a Burgos. Hace 34 años el partido antes de jugar en El Plantío acabó en tablas ante el Málaga por el mismo resultado en el viejo Tartiere. Aquella campaña, empujado por los Carlos, Hicks, Berto, Tomás y compañía, y capitaneados por Vicente Miera, el Oviedo consiguió su último ascenso a Primera División hasta la fecha. ¿Será casualidad? ¿Quién dijo cambios defensivos? Montiel y Borja entraron con 0-1 Hubo amago de gatillazo. El partido estaba 0-0, el Oviedo necesitaba más chispa arriba y el Cuco, teledirigiendo al equipo por su sanción, optó por un doble cambio ofensivo: Montiel y Borja Sánchez. Cuando estaban a punto de entrar, Bastón adelantó de penalti al equipo azul. 0-1 y dilema para el Cuco. ¿Cancelar el cambio y lanzar un mensaje defensivo al equipo o apostar por el talento con resultado a favor? Después de unos minutos de meditación, el doble cambio se efectuó. Borja Sánchez y el renacido Joni Montiel por Obeng y Viti. La doble sustitución se produce pocos días después de que el Cuco se mostrase arrepentido por no haber hecho más cambios defensivos en el empate ante el Huesca en el Tartiere de hace una semana. Quizá por eso, cuando faltaban solo diez minutos, entraron Dani Calvo y Javi Mier para amarrar el resultado. El jugador más fiel A estas alturas nadie puede dudar que Obeng es el soldado más fiel del Cuco. Es el hombre para todo y un jugador perfecto y básico para la idea de fútbol que tiene Ziganda: rigidez táctica y presión como si no hubiese mañana. El africano, que le debe su carrera en el Oviedo al navarro, se desempeña en cualquier puesto. Hace dos años jugó incluso de extremo derecho. Ayer, en el novedoso esquema, comenzó por la izquierda, pegado a la línea de cal. Según pasaron los minutos, se fue para el centro. Su esfuerzo es incuestionable, aunque últimamente no tiene mucho acierto. Dani Calvo ya no es intocable Era la pareja más estable del Oviedo. Dani Calvo y David Costas. La DC. Hasta ayer en Burgos. Dani Calvo fue suplente y Tarín debutó como titular en un esquema de tres centrales. En resumen: Calvo pierde su estatus de intocable y el debate en la defensa está abierto. El ex del Elche ya había sido suplente otra vez por decisión técnica ante la Ponferradina, en aquel lejano partido en el que el Cuco se jugó su puesto. En esa ocasión Arribas fue de la partida, pero solo fue un pequeño aviso. Con Tarín, un central de renombre y una apuesta importante del club, es otra historia. Buena noticia para el Oviedo, ya que pocos equipos de Segunda pueden presumir de tener a tres centrales de ese potencial, y variedad táctica para el Cuco, que tiene donde elegir y además diferentes formas de cómo hacerlo.