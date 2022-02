El goleador Galán bendice a Borja Bastón: "Es buen jugador, aunque va a tener que rascar para igualar mis tantos"

Borja Bastón es el delantero de moda del Oviedo en esta etapa en Segunda División. Enrique Galán lo era hace cincuenta años. Fue “pichichi” en la temporada 1971/1972. Metió 23 goles y el Oviedo ascendió a Primera. Algo así busca Bastón, al que Galán, que tiene 75 años, bendice en esta entrevista en la que repasa su trayectoria en el Oviedo. El valenciano estuvo diez temporadas en el equipo carbayón y anotó 134 goles como oviedista. En la actualidad reside en Valencia.

–¿Cómo llegó al Oviedo?

–Fue un poco raro y muy rápido. Yo estaba jugando en el Badajoz y firmé por el Oviedo de un día para otro, pero ni recuerdo los detalles. La oferta me la trajo un agente, pero de aquella no era como ahora. Ahora hay 40.000 representantes y estamos hablando de los años 60. Me dijeron: “Puedes ir al Oviedo o al Espanyol”. Y elegí el Oviedo.

–¿Qué se encontró?

–Un buen club y un gran equipo. Firmé los papeles nada más llegar, y a entrenar y a jugar. Estuve diez años y no me dejaban marchar nunca. Muchos equipos me querían, pero de aquella no se podía marchar un jugador así como así y el presidente llevaba la voz cantante.

–¿Qué ponía su contrato?

–Yo firmé por tres años y al tercero, antes de volver a casa por vacaciones, ya me habían mandado una carta en la que me prorrogaban el contrato y me subían un sueldo un 10%. No había nada que hablar. La cartita llegaba y punto. A partir de ahí, siempre era lo mismo. Cuando iba a acabar el contrato me llegaba la carta con la renovación y el aumento de sueldo, que siempre era del 10%.

–¿Usted cómo jugaba?

–Yo siempre fui delantero y cuando llegué llevaba el dorsal 9. Luego el Oviedo firmó a Marianín y entonces pasé a jugar por la izquierda. Era como una especie de 4-4-2, con Mariano y yo arriba. Marianín era un fenómeno, fue máximo goleador en Primera.

–Usted no se quedaba atrás.

–Fui “pichichi” con 23 goles, en Segunda. En el Oviedo fui muy feliz. Hay algunas anécdotas tremendas.

–Cuente alguna.

–En un partido contra el Zaragoza me pegaron una patada por detrás y me rompieron el peroné. El árbitro (Montes Espigares) me dijo: “Levántese, que está usted haciendo cuento”. Me sacaron del campo entre dos y tuve que ir al médico. Volví a jugar seis meses después ante el mismo árbitro. No se me olvidará nunca.

–¿Cómo era aquel tándem que formaba con Marianín?

–Muy bien, el metía goles y yo también. ¿Qué más se puede pedir? Marianín iba de cabeza de maravilla y yo era algo más técnico. Nos llevábamos muy bien y no había malestar ninguno. Jugábamos los dos. Yo llevaba el 9, y cuando él llegó se lo dejé y me puse el 10. Marianín era un delantero nato, total, y yo jugaba con más libertad.

–¿Qué ambiente había en el vestuario?

–Teníamos un gran grupo, con Toba de entrenador. No había rencillas entre nosotros y la gente nos quería. La afición del Oviedo era muy buena y ahora continúa igual.

–¿Cómo fue la anécdota con su hermano?

–Mucha gente pensó que le metí un gol a mi hermano, que era portero de Onteniente, pero el gol se lo metió Sistiaga. Tiró una falta, mi hermano estaba haciendo un gran partido y al coger el balón se le resbaló y se le coló. De ese momento hay una foto mítica en la que salgo abrazando a mi hermano

–Acabó su carrera en el Getafe.

–En el Oviedo viví mis mejores momentos y luego firmé dos años por el Getafe, donde fui máximo goleador. Después me retiré.

–¿Qué hace ahora?

–Me retiré, mi hermano tenía un taller y de coches y yo le ayudé a llevarlo. Ahora estamos jubilados. ¡Esperando a que nos suban las pensiones!

–¿Ve mucho fútbol?

–Veo jugar a mis nietos todos los sábados. Por televisión poco, pero algo sí veo. El otro día vi al Oviedo contra el Burgos.

–¿Qué le parece el Oviedo actual?

–Hay que decir que el fútbol de ahora es muy diferente al de nuestra época. Ahora hay mucho toque de balón, poco gol, y a los equipos les cuesta un mundo llegar al área contraria y tener ocasiones. Antes no. Antes la cogía Lombardía, le pegaba un patadón para adelante y a apañarnos.

–Bastón juega donde lo hace usted ahora y lleva ya 15 goles, ¿puede cogerle?

–Yo metí 134 con el Oviedo: va a tener que rascar bien. Ahora es muy difícil opinar de fútbol, porque un día estás bien, otro mal… Antes el portero tenía solo que parar y ahora tiene que saber pasar.

–¿Pero le gusta Bastón?

–Me parece muy buen jugador, aunque el fútbol de ahora sea diferente. Al Oviedo le conviene tener un delantero así.

–¿Y el Oviedo le convence?

–Ahí va. Muchas veces me dicen mis amigos: “Hoy empatamos de milagro”. Yo espero que al Oviedo le vaya bien y que pueda jugar el play-off.

–¿Tiene mucha relación con gente de Oviedo?

–Vicente me llama mucho, pero últimamente solo para cosas malas, como el fallecimiento de Iriarte o de Bravo. También tengo un amigo, Valentín, que me manda un montón de fotos.