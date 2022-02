El perfil de Tarín, central del Oviedo captado en El Molinón

Aquella lesión le tumbó cuando mejor estaba. Rodrigo Tarín quemaba etapas a pasos agigantados. Con 15 años era internacional sub-16, con 16, en la sub-17. Así llamó la atención del Barcelona, que lo reclutó siendo un cadete del Valencia. Poco a poco se convirtió en uno de los centrales mejor valorados en La Masía: salida de balón, velocidad y liderazgo. Todo para triunfar de blaugrana.

A finales de 2016 todo pareció apagarse: Tarín se rompió el ligamento cruzado de la rodilla ante el Eldense, en un partido de Liga con el Barça B. Estuvo casi ocho meses fuera de combate y al regresar ya no era lo mismo. Estatus perdido. “Le afectó mucho, pero logró reponerse”, explican desde el entorno del central del Oviedo. Gerard, técnico por aquel entonces, casi no contaba con él. Hasta que llegó García Pimienta todo era negativo. Por sorpresa, Tarín fue titular en un escenario de altura: El Molinón ante el Sporting, eterno rival del Oviedo.

El filial del Barcelona ganó 2-3 y ese partido marcaría el devenir de Tarín. Ojeadores del Leganés siguieron con atención aquel encuentro. Casi no les hizo falta ver muchos más. El conjunto pepinero le firmó para Primera División y el resto es historia. Cuatro años después, Tarín juega de azul. El pasado domingo debutó ante el Burgos tras llegar en el mercado de invierno. “Su etapa en el Leganés fue un poco rara. Al principio tuvo protagonismo, era uno de los capitanes, pero las circunstancias del equipo no ayudaron. Cuando el Oviedo le llamó, no dudó”, dicen desde su círculo más próximo.

Tarín, de 25 años, destaca por ser un “chico familiar, rápido y fuerte y con criterio”. Los que le conocen destacan su personalidad y su ambición. Ha firmado por el Oviedo, recalcan, con el reto de poder disputar el ascenso a Primera División. Él mismo lo dijo el lunes en El Requexón, en la vuelta al trabajo del equipo tras vencer al Burgos. “Para un defensa dejar la portería a cero es muy importante, también tenía muchísimas ganas de debutar. Y hacerlo con esta victoria, ante 1.500 aficionados del Oviedo, fue una maravilla”, dijo el central. Un mensaje de ambición pocas veces escuchado en el vestuario del Oviedo.

Tarín entrará ahora en competencia directa con Dani Calvo, que hasta su llegada era titular indiscutible en la defensa. Puede suceder que incluso jueguen los tres –Costas, Calvo y Tarín– en un esquema de cinco. El valenciano, en caso de necesidad, también podría jugar de lateral derecho. Sea como fuese, hay un defensa nuevo a tener en cuenta en el Oviedo.