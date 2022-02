Del césped al despacho: así es la nueva función de David Rocha en el fútbol

De David Rocha siempre se subrayó en su etapa en Oviedo que era un jugador muy profesional. Los hay que llegan a la cima con un talento innato y los hay currantes del balón, los que tienen que tirar del camino más sufrido. Rocha era de los segundos. Le valió ese esfuerzo para llegar al fútbol profesional rebasada ya la treintena y asentarse cinco años allí, en la competitiva Segunda División. Ahora, ya con 37 años, el que fuera centrocampista del Oviedo entre 2016 y 2018 (64 partidos con los azules en esos dos cursos) ha decidido que es el momento de colgar las botas. Una oportunidad para empezar su carrera en los despachos ha tenido la culpa del cambio brusco de guion.

“Siempre dije que el día que me retirara del fútbol tendría que ser de esta forma, para hacer otra cosa directamente, sin transiciones. El propietario del Mérida me lo propuso y no me lo tuve que pensar mucho”, indica el extremeño, ya ejerciendo como integrante de la dirección deportiva de la entidad emeritense.

Rocha era futbolista del Mérida, en Segunda RFEF, club en el que había recalado en el mercado invernal de la temporada pasada. En pleno plazo para fichajes del actual, llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato. Y el nuevo propietario le hizo una propuesta, a comienzos de febrero, que no pudo rechazar.

El británico Mark Hefferman se convirtió en el dueño del Mérida hace cuatro meses, tras hacerse con todas las acciones del club. “Es una persona que tiene las ideas claras y está dispuesto a crear un proyecto interesante, pensando en el largo plazo. Quiere algo que perdure, no solo algo inmediato. Me parece sensato”, explica Rocha.

Al jugador se le abre otra puerta diferente en un mundillo al que el extremeño quería seguir ligado, aunque sin tener clara la función a desempeñar. “Siempre tuve claro que me gustaría continuar en el mundo del fútbol. Tengo el título de entrenador, me lo saqué en Asturias aquellos años, y lo de dirigir es algo que no descarto de cara al futuro. Pero trabajar en la dirección deportiva es algo que me atrae y una muy buena opción para crecer”, indica.

Rocha acude cada lunes a Las Rozas (Madrid) para sacarse el título de director deportivo y allí coincide, entre otros, con el exoviedista Toché y el exsportinguista Javi Fuego. El ex del Oviedo se centra ahora en el mercado de Segunda RFEF, con un ojo también en lo que destaque en Tercera, para construir la plantilla del Mérida de cara al verano. “El encargado de la dirección deportiva era Ánder Garitano, pero tras su salida toca reestructurar el club. El propietario decidirá el papel que me toca jugar”, asegura Rocha.

“Sin aquella roja injusta en Cádiz...”

Rocha alcanzó el fútbol profesional con el Nàstic de Tarragona y, tras un breve paso por Estados Unidos, el Oviedo le brindó la oportunidad de seguir cerca de la elite. Con los azules fue importante con Hierro y Anquela, en su primer año. Jugó 30 partidos con el malagueño, que incluso le situó en la banda derecha, y 34 con el jiennense, formando con Folch el doble pivote. “Oviedo fue una de las mejores experiencias de mi carrera y, además, allí nació Martina, mi hija. Siempre lo hablo con Mossa, que tengo que llevarla otra vez allí porque es carbayona”, señala. “El Oviedo es un club enorme, con una gran masa social, y allí disfruté mucho”, indica. Una estancia con un único lunar: haberse quedado en sus dos intentos muy cerca del play-off.

“Pudimos hacer algo grande, especialmente en mi segundo año. Competíamos como animales”, recuerda. Rocha tiene marcado a fuego un partido. El que, según el criterio de muchos de los que vivieron aquel año, fue clave para no jugar el play-off: la derrota 2-1 en Cádiz. El Oviedo llegó al Carranza tras 10 partidos sin perder y en un duelo directo, a Rocha le expulsaron a los 34 minutos, en una acción que no parecía de tal gravedad. El Oviedo se adelantó pero acabó cayendo, 2-1. Y entonces encadenó 5 partidos sin victoria. “Aquella decisión fue lamentable. Nos hizo daño. Sin aquella roja injusta… Quién sabe lo que hubiera sucedido”.