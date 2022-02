José Ángel Ziganda prepara la cita del sábado ante la Real B con un mensaje claro: no hay que fiarse de la presunta endeblez del rival.

El salto.

“Es el momento de vivir el aquí y el ahora. Solo pensamos en el partido de la Real B, que será igualado, porque las diferencias son mínimas. Tenemos que dar un gran rendimiento. Solo nos enfocamos en la Real B. Después, ya analizaremos cómo ha ido la jornada”.

¿Confianza?

“Somos profesionales y sabemos a quién nos enfrentamos y la evolución que tienen. De sus últimas 4 visitas, la Real B perdió en el 90 en Eibar y Ponferrada y empató ante Las Palmas y Leganés. No estamos confiados. Juegan muy bien al fútbol, crean llegadas, a veces no aciertan en las áreas, pero siempre está en los partidos y han crecido durante la temporada. Hay que tener respeto y la máxima atención posible”.

Borja Sánchez y el nuevo sistema.

“Sí puede jugar en ese esquema, porque se puede amoldar a diferentes estilos. Tiene condiciones para jugar en un equipo que transite o en uno que juegue posicional. Desde que he llegado ha habido dos jugadores que lo han jugado todo: Femenías y Borja. Lo comentábamos el otro día con el cuerpo técnico. Cuando no ha jugado Borja de inicio ha sido por molestias o porque no estaba al cien por ciento. Borja se adapta a todo tipo de sistemas. En el centro, en las bandas… Le veo en ese sistema, sí”.

El ritmo de los cuatro primeros.

“Los cuatro de arriba ganan con solvencia, se les ve cada vez mejor, sacan distancia… No sé si aguantarán, se les ve superiores pero no como para decir como Espanyol o Mallorca el año pasado. Están haciendo un gran año de puntuación y nivel. Y superan los malos momentos”.

Play-off.

“Pensamos en ganar. En cómo podemos dar la mejor versión. A partir de ahí, ya veremos cómo se da la jornada. No conduce a nada contar con lo que puede pasar en otros campos. Y hay que disfrutar de este recorrido”.

¿Sistema de tres centrales?

“Es una posibilidad porque tenemos que tener variantes y recursos. Iremos viendo esta semana y el sábado decidiremos”.

“Podrían los carriles ser ocupados por extremos, es una posibilidad. Viti o Jirka se pueden adaptar a ese puesto de carrilero”.

El lateral derecho.

“Hay posiciones que están competidas, además del lateral. Hay algunas claras, como la portería o Bastón. Pero en el centro del campo tenemos opciones, variables, y en los laterales también. Es buena la competencia entre Carlos (Isaac) y Lucas. Juegue o no juegue siempre he dicho que me gusta Lucas. Conmigo estará siempre en la plantilla. Puede jugar en cualquier momento y en varias posiciones”.

La Real B.

“Juegan siempre bien, es un equipo organizado, tienen energía, es el equipo que más corre de Segunda. Nos va a obligar a in gran esfuerzo físico. Crecen semana a semana. No podemos pensar que es un filial, sino un rival más de la categoría porque vienen de dar sustos a equipos importantes de la categoría”.

Margen de mejora.

“El principal es que seamos capaces de dar un saltito como equipo, grupo, plantilla, ahora que puede empezar el cansacio. Tenemos que ser capaces de soportar esos momentos. Sacar los partidos más complicados. Hay que saber gestionarlos. Y, además, debemos mejorar en gestión de algunos minutos y mejora de comportamientos deportivos fuera de casa. También tenemos cosas buenísimas y no las podemos perder”.