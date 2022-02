Pasión azul con un brazalete: así afrontan Isina y Alejandra, capitanas del Oviedo, el derbi ante el Sporting

Se dice pronto, pero Isina lleva ya doce temporadas en el Oviedo Femenino. Es hablar del equipo y surge el nombre de esta habilidosa mediapunta, por supuesto capitana, que lleva el “10” a la espalda y que este domingo (12.00 horas, Tensi) afronta otro derbi ante el Sporting. “He perdido la cuenta de los que llevo: solo perdí uno por lesión”, explica la futbolista, nacida en Riaño en 1996, aunque de Infiesto “de toda la vida”.

La mediapunta, tras tantos años de derbis, rescata dos anécdotas en los duelos de máximo rivalidad. La primera, una conocida. “Hubo un año en el que mi compañera de piso aquí en Oviedo, mi tocaya Isa, jugaba en el Sporting y yo en el Oviedo: ya se puede imaginar lo rara que se nos hizo esa semana”. Otra, oculta hasta ahora. “En un derbi que jugábamos en el campo de hierba de Mareo, justo antes de salir al campo, me puse a saltar una mochila que había en el centro del vestuario y me retorcí el tobillo. Le dije a la fisio que me vendara, que no lo quería ni ver. Salí a jugar, metí dos goles y ganamos 1-3. ¡Pero vaya como tenía el tobillo al final del partido!”. Isina, que porta el brazalete con mucho orgullo, recalca lo unida que está la plantilla y dice que lucharán por evitar los play-ofs de permanencia, “nuestro objetivo”. Está concienciada en ganar al Sporting, pero sueña en grande. “Ojalá algún día se abra el Carlos Tartiere otra vez para nosotras, pero esta vez con público”.

Alejandra Moro desgrana al rival a la perfección. “Es un rival rocoso muy difícil de ganar. Su problema es que se le están yendo puntos en los últimos minutos de los partidos. Los partidos, en nuestra categoría, se definen por detalles”. Moro (Oviedo, 2001), central azul, sabe bien de lo que habla. Dice que el fútbol son detalles y ella tuvo el detalle de cabecear a la red hace pocos meses para que el Oviedo Femenino se impusiese en el derbi ante el Sporting, en Mareo (0-1). Ese fue “el gol más importante” de su vida.

Moro, ambiciosa, explica que el fútbol femenino va a más y desea, porque no, jugar algún día un derbi femenino ante un estadio abarrotado. “Luchamos para eso, para que las futuras generaciones de jugadoras puedan hacerlo. El Oviedo Femenino tiene una cantera muy amplia y el filial, por poner un ejemplo, está compitiendo muy bien. Queremos que siga progresando el fútbol femenino”, explica la ovetense, oviedista de cuna (su padre es José Moro, presidente del Femenino) y habitual de los derbis del equipo masculino disputados en el Tartiere. “Somos versátiles, sabemos dominar, llevar el peso de los partidos y también replegar y esperar nuestro momento”, recalca Moro.