Ziganda busca un Oviedo menos previsible: "Queremos tener variantes"

Desde una perspectiva estratégica, se trata de contar con el mayor número de recursos posibles. En una competición tan igualada, los detalles pueden ser definitivos. Y en esas anda Ziganda, tratando de que en los 14 partidos que restan de competición su Oviedo se aleje de la previsibilidad. De ahí que se plantee darle vuelo al sistema de tres centrales que en El Plantío se estrenó con buenas sensaciones y mejor resultado. “Es una posibilidad que ante la Real B juguemos con tres centrales, sí. Queremos tener variantes y recursos”, anunció ayer el técnico en la sala de prensa. Todo por añadir armas a un equipo que, ahora sí, parece convencido de que es el momento de asaltar la zona de play-off.

La prueba de Burgos salió cara, entre otras cosas, porque el equipo tuvo más acierto en las áreas. Ganó la apuesta por la pegada. Bastón acertó desde los once metros y Juanma malogró su oportunidad. Aunque antes, el nuevo sistema había permitido ver a un Oviedo más protegido por dentro, con Luismi como elemento extra en una defensa que intentó mantener a raya las ofensivas locales.

Aunque echando un vistazo a los números, no parece que el sistema de tres centrales lograra por completo la misión que Ziganda había ideado. Si se trataba de limitar el arsenal ofensivo del Burgos, solo se logró a medias. Porque la meta de Femenías se mantuvo impoluta, sí, pero entre medias, en los 90 de juego, el Burgos merodeó el gol. Los de Calero dispararon 16 veces, sin el premio gordo. La media que presenta el Oviedo de disparos en contra esta temporada es de 11,9. También fue más amplio de lo normal el bagaje de disparos a puerta en contra: 5 del Burgos, contra los 3,5 de media de la campaña.

A pesar de todo, la prueba salió satisfactoria, al calor del resultado y de las palabras de Ziganda. Y ahora, al Cuco se le presenta una duda: ¿Seguir en casa con el 4-4-2 que había dado tan buenos resultados o mantener la prueba del 5-4-1? “Iremos probando y el sábado -por mañana- decidiremos”, resuelve Ziganda, sin desvelar sus cartas.

El entrenador sí entró de lleno en las valoraciones de algunos nombres propios, algo no tan usual en su discurso. Por ejemplo, sobre Borja Sánchez, suplente en El Plantío, el Cuco defendió sin ambages su aportación: “Borja puede jugar en el nuevo esquema porque se puede amoldar a diferentes estilos. Tiene condiciones para jugar en un equipo que transite o en uno que juegue más posicional. Desde que llegué al Oviedo, ha habido dos jugadores que lo han jugado todo: Femenías y Borja. Lo comentábamos el otro día con el cuerpo técnico. Cuando no ha jugado Borja de inicio ha sido por molestias o porque no estaba al cien por ciento. Borja se adapta a todo tipo de sistemas. En el centro, en las bandas… Le veo en ese sistema, sí”.

Su otra defensa individual llega cuando es cuestionado por las alternativas en el lateral derecho, donde ni Carlos Isaac ni Lucas parecen tener asegurada la titularidad. El navarro alabó, no es la primera vez, el papel del canterano azul: “Siempre he dicho que me gusta Lucas; juegue o no juegue. Conmigo estará siempre en la plantilla. Puede jugar en cualquier momento y hacerlo en varias posiciones”.