Otra tarde en el Tartiere con amargo sabor de boca. Si hace un par de jornadas a Ziganda le quedaba al menos el consuelo de un punto sumado, ayer no pudo ser ni eso. La derrota ante la Real B llega justo en el momento en el que los azules querían colarse en los puestos de play-off de ascenso. “No hemos hecho un buen partido, y aunque no merecimos perder, nos ha faltado ritmo y energía. Nos han contrarrestado bien. No han salido tan alegres y nos ha costado. Estuvimos muy espesos”, analizó el entrenador del Oviedo.

Al Cuco le sorprendió el guion del choque. “Nosotros solemos generar ocasiones, y ellos también, son partidos de ida y vuelta, pero no ha sido así. No sé si por respeto. No ha sido un partido bonito, sino táctico, intentando los dos no equivocarnos. No hemos sabido contrarrestar su sistema defensivo”, explicó a los medios.

Para Ziganda, “en alguna fase del segundo tiempo estuvimos ahí, pero llegábamos con cuentagotas y ellos han defendido con más gente que nunca. Nos han dado muy pocas opciones. Los cambios eran para ganar, pero a cambio desproteges atrás. Estábamos jugando en su campo y queríamos aprovechar alguna llegada”. Y expuso su opinión sobre la jugada del penalti en contra: “Corrimos riesgos y en esas vigilancias no hemos sido capaces de corregir esa situación. Lo han aprovechado bien. Estábamos ahí, pero hay duelos individuales que hay que ganar. Tomamos riesgos y cuesta sostener esas contras. No creo que haya sido un desajuste, más bien fue que no defendimos bien”.

Finalizó Ziganda con un mensaje optimista: “Quedan 39 puntos, estamos cerca del sexto. Si no soy optimista es para echarme a los leones”.

Xabi Alonso, satisfecho. “Teníamos claro qué queríamos hacer: Conceder poco y no cometer errores. Hemos jugado muy concentrados todo el partido. No es sencillo. Tenemos buen juego y debemos ajustar en los pequeños detalles. El penalti parecía definitivo, pero ha pasado mucho después. Zubiaurre nos ha salvado”, analizó Alonso.