Dos depredadores con hambre: Los Pichichis Stuani y Bastón se ven las caras en Montilivi

Cuestionado por la edad de los tres máximos anotadores de Segunda –Rubén Castro (40 años), Stuani (35) y Borja Bastón (29)–, Xabi Alonso, técnico de la Real Sociedad B, expuso con precisión su opinión: “El que nace delantero sigue metiendo en cualquier categoría. Puede perder chispa, pero la clarividencia en el área, cuando tiene que hacer un buen control y ponerla en la red, la mantiene siempre”. Los delanteros, aunque pasen por fases, siempre tienen vivo su instinto. Y a ese olfato se agarra el Oviedo con Borja Bastón como estandarte para seguir creyendo en una temporada para recordar. El domingo los azules visitan Montilivi para, en una final por el play-off, cruzarse con el Girona que tiene un espíritu ofensivo de base similar: confiar en los recursos de Cristhian Stuani, consagrado goleador.

Stuani y Bastón marcan el camino de sus equipos en un duelo que presenta para ambos una oportunidad de oro para quitarse el mal sabor de boca reciente. Los dos comandan, en compañía de Rubén Castro (del Cartagena), la tabla de artilleros en Segunda con 15 dianas, pero se ven ante la necesidad acuciante de festejar en Montilivi en el choque del domingo, 21.00 horas.

En el caso del charrúa la búsqueda del gol empieza a ser urgente. Stuani anotó el pasado 9 de enero ante el Fuenlabrada en el triunfo 2-1 de los suyos. Y desde entonces no ha vuelto a repetir. En su único tanto de 2022 y ya acumula seis jornadas sin celebración. Su peor racha de toda la temporada. Y razón de que Bastón y Rubén Castro le hayan dado caza en la pelea por el trono de máximo artillero de la categoría.

Para ponderar el peso del uruguayo en el Girona, un dato relevante: lleva 97 goles con la camiseta catalana divididos en 5 campañas. Es el máximo anotador de la historia del club gerundense con una distancia abismal; el segundo, Pagés, hizo 43 goles.

Las razones para la venganza de Borja Bastón son más recientes: el sábado falló un penalti en el añadido que le hubiera dado al Oviedo un punto en su choque ante la Real B. Zubiaurre adivinó su intención y Bastón se quedó tocado, como ya le sucediera en Valladolid, donde malogró otra pena máxima.

Pero los errores desde los once metros no empañan una temporada magnífica del madrileño, referente ofensivo de este Oviedo y su argumento más sólido para aspirar al play-off. Lleva 15 dianas en 27 partidos jugados. No necesita ni dos partidos para festejar un gol: lo hace cada 1,8 con la camiseta del Oviedo.

Además de la eficacia mostrada este curso, otro asunto en común entre Stuani y Bastón es una carrera trufada de goles, con celebraciones en todas las categorías. Al uruguayo le avalan 171 tantos en sus 388 partidos en el fútbol español, con las camisetas de Girona, Espanyol, Albacete, Racing y Levante. A lo largo de su trayectoria en España, Stuani ha anotado cada 2,3 partidos, una cifra que impresiona.

En la hoja de servicios de Bastón, 91 goles en el fútbol profesional español tras acumular 283 partidos en la élite nacional. Anota un tanto cada 3,1 choques. Y en Oviedo está demostrando que la sentencia de Xabi Alonso tiene todo el sentido: el Tartiere está sirviendo para agudizar su olfato anotador, tras unos años de letargo.

El domingo, con la pelea por el play-off de fondo, los dos ilustres artilleros tratarán de que las defensas rivales paguen los platos rotos. En el lado azul podría prepararse un dispositivo anti-Stuani. La defensa de cinco hombres gana cuerpo tras el varapalo ante la Real Sociedad B.