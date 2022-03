El telefonazo de Dely Valdés: aquella celebración ante el Madrid que dio la vuelta al país

Tiene su guasa que un golazo como aquel, cabezazo imperial elevándose por encima de Panucci, quedara en un segundo plano. Y fue así por la original celebración, que fue la que quedó en el recuerdo colectivo. Dely Valdés, delantero panameño que acababa de batir la meta de Illgner, corrió hacia la banda para que Paco López, ATS del Oviedo y cómplice en la escena, le diera el objeto clave de aquel festejo: un aparatoso teléfono móvil que el delantero se llevó al oído ante la mirada perpleja de los presentes. “Nadie sabía, nada, solo Paco. Los compañeros alucinaron”, recuerda ahora Dely, divertido.

El Oviedo de Fernando Vázquez se especializó aquella temporada, la 98/99, en aniquilar favoritos en su estadio. Primero fue el Atlético de Sacchi: 3-1 para los azules, triunfo del aplicado aprendiz del técnico italiano. Después fue el 2-1 ante el Barça de Van Gaal con dos héroes inesperados: Fabio Pinto y Moller (este, con colaboración de Pellegrino). A comienzos de diciembre de 1998, le tocó al Madrid que algunos meses antes había conquistado su séptima Copa de Europa.

“La jugada la recuerdo, claro”, señala Dely Valdés desde Panamá; “es un centro de Eskurza que va al segundo palo y lo peleo con Panucci. Gano el salto y remató abajo, directo a gol”. El panameño le había sacado una cabeza al bravo defensa italiano. “Creo que Panucci se sorprendió. Recuerdo que le pedía falta al árbitro, pero salté con los brazos abiertos para que no hubiera contacto”, comenta Dely Valdés.

Ahí empezó la actuación prevista. “Dely siempre quería hacer celebraciones diferentes y antes del partido me dijo que le guardara su teléfono y se lo diera cuando marcara. Lo metí en el bolsillo del pantalón y esperé”, recuerda Paco López, colaborador en la escena. El aparato, “un Ericsson o Sony, no recuerdo bien, de esos de tapa dura”, llegó al panameño al cumplir sus palabras a los 75 minutos. Sus compañeros, en un acto instintivo le ocultaron de la vista del árbitro, Brito Arceo.

Y la respuesta a la gran pregunta, ¿a quién llamó Dely? A día siguiente se explicaba en los medios que había llamado a un amigo y que este no había contestado. Después se dijo que la destinataria era la mujer. El delantero resuelve la duda: “En realidad no llamé a nadie, fue una actuación, una idea. Pero no llegué a marcar”, explica.

Pero hay un matiz que quizás no tantos recuerden. El panameño repitió celebración algunos meses después. Y esta vez sí hubo llamada. “Fue contra el Deportivo, si no me falla la memoria. Me dieron el teléfono después de marcar y pulsé el número de casa, el fijo, para hablar con la familia, pero con el ruido que había no pudo escuchar ninguna respuesta”, comenta.

El Oviedo derrotó al Madrid aquella recordada noche para situarse quinto provisionalmente en la clasificación. Fue una temporada que empezó con buen pie, pero a la que le faltó fuelle en la segunda vuelta.

Aquella etapa en Oviedo, donde jugó entre 1997 y 2000, supuso el primer paso del panameño por una Liga, la española, donde echaría raíces. Antes, había dejado muestras de su eficacia en el Cagliari italiano y en el PSG galo. Tras el capítulo azul, deslumbró en Málaga. Los dos equipos de los que guarda un mejor recuerdo: “Fue en los dos clubes donde estuve más a gusto, sí. En Oviedo el año de Fernando Vázquez me salieron muy bien las cosas. Marqué 21 goles, aunque se me contaron dos menos, 19. Teníamos un equipo muy valiente y los grandes lo pasaban mal en el Tartiere, había un ambiente excepcional”.