La autocrítica de Joni Montiel: “Soy un jugador que se desconecta mucho”

Jony Montiel ve un claro en un año nublado. Llegó a Oviedo de la mano de Rubén Reyes pero nunca llegó a cuajar en los planes de Ziganda. Las últimas jornadas, sin embargo, han supuesto una oportunidad para sumar minutos, siempre desde el banquillo, pero con más protagonismo que el habitual. Lejos de echar balones fuera, el centrocampista admite sus errores y promete un sprint final más productivo para los azules. Se trata, defiende, de adoptar una postura más efectiva sobre el campo.

“Soy un jugador que se desconecta mucho, que piensa que no está jugando bien cuando no participa. Voy a zonas del campo donde no soy útil, y tengo que ser más tranquilo y esperar en la zona que puedo aportar, detrás de sus medios, a sus costados… Ahí puedo explotar mis virtudes. Supongo que Ziganda habrá visto mejoras en ese aspecto y por eso juego más ahora”, explicó ayer ante los medios.

Montiel admitió que “al principio me costó adaptarme a la ciudad y a las ideas del entrenador, pero he sido capaz de darle vuelta. Queda el tramo final y estoy preparado para ayudar al equipo”. Y añadió: “Vine con la idea de tener más minutos y tuve un bajón mental por no entrar en los planes del entrenador. Pero ahora estoy haciendo las cosas bien: estoy en mi mejor momento”.

A pesar de todo, dijo no a marcharse en el mercado de invierno. “No venía contando con mucha participación y se me abrió la posibilidad de salir, pero dije que no, que estaba capacitado para darle la vuelta. Fue una decisión mía”, argumentó.