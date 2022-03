La voz de los peñistas del Oviedo: “El barrio es muy futbolero, movemos a unos 130 socios”

Isidro Gutiérrez está inmerso en pleno proceso de sucesión. Él fundó, junto a su amigo Beni Gutiérrez, la peña Azul Teatinos hace seis años. Ha sido presidente desde entonces y motor que empuja a una asociación con unos 130 socios, una de las más representativas del oviedismo. Ahora, cerca de los 60 años, da el relevo a Juan Manuel Menéndez para que dirija la peña, pero él seguirá en las labores de secretario y tesorero.

–¿Por qué el relevo?

–Porque presidir la peña lleva un desgaste y hay que dejar entrar a gente joven, con nuevas ideas, como Juan Manuel, que tiene treinta y pico años. Pero seguiré ligado a Teatinos y trabajando por la peña.

–¿Cómo se les ocurrió hacer la peña?

–Había desaparecido la que solíamos ir, El Trasgu, y a mi amigo Beni y a mí, hablando con gente del barrio, se nos ocurrió montar una. La idea vino al calor de unas sidras. Teatinos es muy barrio futbolero y en seguida echamos a andar con unos 25 socios. Ahora movemos a unos 130 y queremos seguir creciendo.

–¿Qué hacen además de animar?

–Repartimos el bollo en San Mateo y el martes de campo, y celebramos sendas espichas. Además, recuperaremos nuestra cena-baile, prevista para finales de marzo o comienzos de abril. Y está el autobús de la peña, que cada 15 días lleva a 40 o 50 socios, depende del horario del partido, al Carlos Tartiere. El bus lo pagamos con la cuota anual y unos bonos por cada viaje.

–¿Lleva mucho tiempo dirigir una peña?

–Sí lleva, sí, si quieres hacer las cosas bien. Organizar el autobús suele requerir tiempo.

"Siempre digo antes de los partidos que vamos a ganar. Aunque hay algunas cosas que me gustan menos. Lo que pasó el otro día con la Real B… No se puede dejar pasar esa oportunidad. Fue un error grande"

–¿Cómo ve la temporada? ¿Es optimista con la marcha del equipo?

–Yo soy una persona positiva, siempre digo antes de los partidos que vamos a ganar. Aunque hay algunas cosas que me gustan menos. Lo que pasó el otro día con la Real B… No se puede dejar pasar esa oportunidad. Fue un error grande. Y el entrenador… pues digamos que no estoy muy contento con él.

–¿En qué sentido?

–Me parece que solo sabemos jugar a una cosa y corremos el riesgo de que los rivales nos cojan la matrícula. Hay que tener alternativas. A pesar de todo, confío en estar en el play-off, los chavales ya han demostrado que saben jugar.

–Su momento más feliz con el Oviedo fue…

–El ascenso de Cádiz. El mío es un caso especial. Nací en León y llevo 35 años en Oviedo. Siempre fui del Atleti hasta que me enganché al Oviedo cuando estaba en Tercera, en el barro. Ahí sí que supe lo que es sufrir de verdad. No he vivido al Oviedo en Primera División así que lo máximo lo viví en Cádiz. Ahora mi corazón es solo azul.