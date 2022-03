Rama, de fichaje de quilates del Oviedo a desaparecido

Fue el mantra veraniego del Oviedo en el mercado: falta un mediocentro ofensivo. Ahora lo hay, y no juega. Se fue Tejera, había llegado Luismi y no se encontraba un creador. Sobre la bocina, a ultimísima hora, llegó Brugman, un pivote de recorrido que en sus inicios había sido medio defensivo. El equipo adolecía de creación y fue en el último día de mercado cuando Hugo Rama, del Lugo, se puso a tiro. Rubén Reyes no dudó. El gallego, sondeado por la dirección deportiva como otros muchos, llegó con la aprobación de Ziganda después de que la opción de fichar un nueve se había puesto cuesta arriba.

Según el club azul, el Cuco eligió al gallego entre una serie de posibilidades. Ziganda, puestos a escoger, veía más necesario reforzarse con un delantero, pero cerrada esa puerta vio con buenos ojos a Rama. El Cuco, preguntado sobre si echaba de menos un ariete, respondió así tras el mercado: “No, no. Es como lo de Hugo Rama. Es un jugador interesante en una posición en la que tenemos recursos. No es quizá lo que necesitábamos ahora, con los cuatro que tenemos, pero si surgía alguien interesante no podíamos renunciar a ello”. En ese contexto, la llegada de Rama hacía presagiar una apuesta por reforzar el centro del campo. Paradójicamente, esa apuesta ha tenido lugar, pero con Rama en un claro segundo plano: debutó ante el Amorebieta (8 minutos), salió ante el Burgos en el descuento y contra el Sanse no tuvo minutos, al igual que frente al Huesca. No parece que su suerte vaya a cambiar, con Jimmy, Brugman y Luismi optando por un puesto y Montiel recuperando el tiempo perdido. Javi Mier, una vez superada su lesión, también ha tenido más participación que Rama desde su llegada. En el club dan normalidad a la situación de Rama, enmarcándola en la adaptación de un jugador y en las preferencias del Cuco, un técnico habitualmente dado a contemporizar con los fichajes. El gallego está feliz en Oviedo y acoplado cada día más al equipo, pero busca más minutos para demostrar su fútbol asociativo. El otro fichaje de invierno, el central Tarín, está en una situación distinta. Fue titular ante el Burgos en El Plantío y jugó el partido completo en la que es su única participación. Luchará por un puesto en Girona.