El Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, analizó esta mañana la actualidad del equipo antes de jugar el domingo ante el Girona. El navarro explicó su idea de juego y asumió las críticas tras la derrota ante el Sanse de la pasada jornada.

¿El partido ante el Girona es el más importante del curso?

“No, todos los partidos son importantísimos. Cuando juegas contra un rival directo los puntos son importantes, pero queda tiempo para todo. Puede ser un impulso moral para todos, equipo, institución…Todos. Tanto si lo sacamos adelante como si no tendremos que seguir peleando. Hay tiempo, no se acaba nada ni se consigue ningún objetivo final”.

“Tenemos ganas de resarcirnos porque la decepción ante el Sanse fue grande. También sabemos que las diferencias son mínimas entre unos y otros. Los equipos de abajo juegan finales porque tienen poco tiempo y de ahí los resultados que estamos viendo. Hasta el mismo Alcorcón, que está abajo, consiguió remontar un partido. El varapalo fue importante y no sirve de nada lamentarse. Hay que mirar hacia adelante y aceptar lo que hemos hecho mal, sabiendo y reconociendo lo que hacemos bien y lo que nos falta. Ya vemos la igualdad que hay, con nuestras rachas, estamos ahí”.

Las urgencias del fútbol

“El fútbol se vive con mucha intensidad, pasión y urgencias. Vivir así…Si uno se deja llevar por esa corriente se puede dejar llevar. Somos un equipo compensado y mi valoración a día de hoy sería otra. Sabemos que los dos últimos partidos, aunque el de Burgos lo sacamos, no fue nuestra mejor versión ofensiva. No ha sido nuestro mayor debe. Atacar es lo más difícil y los partidos hoy en día son más cerrados, porque todos intentan amarrar lo suyo”.

¿El Oviedo es defensivo?

“Por jugadores que apostamos, no. Un equipo que juega con 4-4-2 y ocho o nueve con características más ofensivas que defensivas…No tiene por qué. Tampoco apostar por ese tipo de jugadores te garantiza tener más llegada. Igual puedes jugar con gente más defensiva y jugar más que nunca. Diría que no por la apuesta de jugadores y mentalidad, aunque luego tienes que concretar y estar fino. No diría que somos un equipo defensivo. Si vamos a cosas básicas y elementales y de comentario de bar diría que el equipo de Burgos sí fue defensivo, pero ese sería el único partido de toda la temporada. Somos más ofensivos que el noventa por ciento de los equipos de Segunda División”.

Montiel

“Estamos viendo su secuencia desde que vino. No ha tenido mucha participación y ahora está apareciendo más. Va un poco todo unido a la sensación que tenemos en los entrenamientos y al nivel que está dando él mismo y respecto a sus compañeros. Le veo muy animado, participativo y mirando lo que puede hacer él y no otras cosas, con objetivos concretos. De ahí que esté participando más. Si lo viésemos como siempre no estaría participando, lo vemos mejor, y de ahí los minutos que está teniendo".

Hugo Rama

“En estos momentos tiene una competencia muy concreta en su posición. Le vemos más en la mediapunta, donde Montiel, Pombo o Samu. Son nombres que están participando, que nos conocen y tienen interiorizado el sistema. Tienen la ventaja del tiempo. Estoy contento con su actitud y con su mentalidad y esta gente tarde o temprano entran. Hugo trabaja mucho y bien. Me recuerda a otros casos que no diré, pero acabaron entrando. No ha venido para un mes, sino en propiedad. Estoy contento con su trabajo, pero somos 24 y juegan once”.

Los menos habituales y la fórmula para jugar

“Matheus…Está jugando Borja Bastón y es indiscutible. En la derecha tenemos mucha gente, con Viti en el momento más alto de su carrera. Y Hugo, lo acabo de decir, no tengo queja”.

“Jimmy ha llamado a la puerta de la titularidad durante muchos meses y la manera de aprovechar la oportunidad es estar siempre disponible. No es estar un mes bien y ya vale. Estoy contento por como entrena la gente, hay algunos jugadores que están subiendo el nivel de entrenamiento. Pongo el ejemplo de Montiel, que lleva entrenando ya meses y no es flor de un día”.

Cinco defensas

“Tenemos experiencias de todo tipo. Con el Girona, en la primera vuelta empatamos pero jugamos muy bien. Dependerá del resultado. Con el Huesca tuvimos de todo, una primera parte espectacular y en la segunda todo lo contrario. Es diferente, nos tenemos que saber adaptar e identificar donde tener nuestras fortalezas. Es una prueba más”.

“Cambiar va en las sensaciones que uno percibe. Fuera de casa empezamos la temporada relativamente bien y luego nos fuimos apagando. Los resultados no eran buenos, no perdíamos, pero no ganábamos. Hemos cambiado en algunos momentos, tratando de buscar alternativas. En Burgos dio buen resultado porque nos ocupamos de contrarrestarnos. Hay muchos equipos en Segunda. Es una opción, pero ya veremos, tenemos jugadores, recursos y ya veremos el sistema. No lo tengo decidido”.

Las críticas

“No lo sé. Una, si uno no quiere que le critiquen que no sea entrenador. Esta semana han cesado a Marcelo Bielsa, si cesan a Marcelo Bielsa los demás donde tenemos que estar…Esto es fútbol y cada semana es un examen final. Luego, a partir de ahí, cuando ganas todo es papel de regalo y cuando se pierde todo parece que está mal. Tenemos que tratar de ir sumando lo que le aporta y apartar lo que le resta. Hay que estar tranquilo, aceptar lo que hay. Venimos de un resultado malo, que se puede dar, pero te duele. A partir de ahí no sirve de nada lamentarse en comentarios que no aportan nada y gente que quiere, pero que cuando no se consiguen los resultados trata de arrastrarte. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo: somos afortunados de estar donde estamos”.