¿El Oviedo es un equipo defensivo? Esto dicen los datos

El Oviedo se ha plantado en marzo con las posibilidades intactas de play-off a falta de trece partidos para terminar la competición. “Contra el filial de la Real Sociedad nos llevamos un palo tremendo, pero estamos donde tenemos que estar. ¿Quién no lo hubiese firmado en agosto?”, se pregunta un miembro del club. De bajón tras la derrota ante el Sanse, con toda la plantilla disponible para intentar conquistar mañana Montilivi ante el Girona (21.00 horas, Movistar), el Oviedo vive –lleva haciéndolo toda la temporada– en medio de un debate del estilo de su juego: 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2...

Los diferentes sistemas están encima de la mesa. También sobre qué le va mejor al Oviedo. Si la versión más aguerrida, como la que se vio ante el Burgos, o la alegre del 4-4-2, habitual en algunos partidos en el Tartiere.

Ziganda, tranquilo, habló ayer largo y tendido sobre el fútbol del Oviedo. Habitualmente criticado por ser conservador, el navarro negó la mayor. Fue un paso más allá: dijo que el equipo azul es de los equipos más ofensivos de la Liga.

¿Es el Oviedo defensivo? “Por los jugadores por los que apostamos, no. Un equipo que juega con 4-4-2 y ocho o nueve con características más ofensivas que defensivas…No tiene por qué. Tampoco apostar por ese tipo de jugadores te garantiza tener más llegada. Igual puedes jugar con gente más defensiva y jugar más que nunca. Diría que no (somos defensivos), por la apuesta de jugadores y mentalidad, aunque luego tienes que concretar y estar fino. Si vamos a cosas básicas y elementales y de comentario de bar diría que el equipo de Burgos sí fue defensivo, pero ese sería el único partido de toda la temporada. Somos más ofensivos que el noventa por ciento de los equipos de Segunda División”, indicó el Cuco.

Los datos del equipo, los que dan parte de la salud del Oviedo, son dispares. Hay uno esencial, en el que insiste el equipo durante la semana: el Oviedo es el equipo que menos tira a puerta de toda la categoría. Un apartado a mejorar, teniendo en cuenta que en la plantilla azul está el máximo asistente, Borja Sánchez, y uno de los máximos goleadores, Borja Bastón. En cifras goleadoras, el Oviedo va el 10.º, con 33 tantos.

Por contra, el equipo del Cuco destaca en varios aspectos defensivos: lleva 29 goles en contra, el 4.º en el ranking que menos encaja, y ha dejado diez veces su portería a cero (3.ª en el ranking). Si solo fuese por entereza defensiva, pues, el Oviedo estaría en play-off.

El reto, que asume Ziganda, es dar un paso más en ataque. El Cuco reconoció ayer que el encuentro ante el Girona es trascendental. “Puede ser un impulso moral para todos, equipo, institución… Todos. Pero tanto si lo sacamos adelante, como si no, tendremos que seguir peleando. Hay tiempo, no se acaba nada ni se consigue ningún objetivo final”.

El navarro, que mantuvo charlas individuales con varios jugadores durante esta semana, dedicó parte de su comparecencia a defender a Montiel. “Estamos viendo su secuencia desde que vino. No ha tenido mucha participación y ahora está apareciendo más. Va un poco todo unido a la sensación que tenemos en los entrenamientos y al nivel que está dando él mismo y respecto a sus compañeros. Le veo muy animado, participativo y mirando lo que puede hacer él y no otras cosas, con objetivos concretos. De ahí que esté participando más. Si lo viésemos como siempre no estaría participando, lo vemos mejor, y de ahí los minutos que está teniendo “.

El Cuco y Marcelo Bielsa. Ziganda, confiado, finalizó su intervención analizando las críticas que recibe e hizo mención al reciente despido de Marcelo Bielsa, uno de sus referentes, cesado recientemente en el Leeds United. “Si uno no quiere que le critiquen que no sea entrenador. Esta semana han cesado a Marcelo Bielsa, si cesan a Marcelo Bielsa los demás dónde tenemos que estar… Esto es fútbol y cada semana es un examen final. Luego, a partir de ahí, cuando ganas todo es papel de regalo y cuando se pierde todo parece que está mal. Tenemos que tratar de ir sumando lo que le aporta y apartar lo que le resta. Hay que estar tranquilo, aceptar lo que hay. Venimos de un resultado malo, que se puede dar, pero te duele. A partir de ahí no sirve de nada lamentarse con comentarios que no aportan nada y gente que cuando no se consiguen los resultados trata de arrastrarte. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo: somos afortunados de estar donde estamos”.