Una tertulia de aficionadas del Oviedo sobre el play-off: "Hay tiempo de sobra"

Elena Ruiz, la más veterana, intenta esconder la anécdota porque le da cierta vergüenza, aunque han pasado varios años. Su nieta, Alba Sánchez, se adelanta. “En un partido en Córdoba quería ir directo a cantarle las cuarenta a Fernando Hierro. La Policía estaba cerca de ella y la cosa no fue a mayores”. Ruiz, oviedista sin solución, la riñe, ruborizada. “¿Por qué lo cuentas?”. Todo se entiende en su contexto de oviedismo. “Si el Oviedo no gana, me disgusto mucho. Si juega por la tarde, no ceno”. Rosa Requejo, peñista de Olivares que escucha la escena, interviene.

–¿Y si juega por la mañana? – Pues ni como. Las aficionadas azules, ocho citadas antes del partido de esta noche ante el Girona, reflexionan sobre el momento del equipo azul delante del Tartiere. Todas coinciden: “Podemos meternos en play-off”. No faltan las anécdotas. “¿Os acordáis de Sañudo? Eso sí que eran jugadores de verdad”, dice Ángeles Fernández, peñista de Stadium. Carmen González, de la Esquina, es de la generación del 2003. Cuando ella nació, el Oviedo descendió a los abismos y ahora intenta regresar a lo más alto. “Veo al Oviedo bastante mejor que estas temporadas atrás y si mantienen un ritmo de juego con una mentalidad más ofensiva que defensiva tenemos posibilidades de meternos en el play-off y luchar por el ascenso”, dice segura. Milagros González, de la peña Teatinos, es de las más positivas. “Esta temporada al menos tenemos mucha tranquilidad, porque las anteriores lo pasamos muy mal. Tenemos que ser positivos, estamos a tiempo, aunque sea difícil”. Rosa Requejo coincide con su compañera. “Tenemos que confiar en el equipo y animar a los jugadores para meterse en la promoción”. Llevando al pequeño Ian Farpón, nieto de María del Carmen Folgueira, “socio desde que nació y muy del Oviedo”, dice su joven abuela, peñista de Stadium, que espera que el equipo azul “de una alegría esta temporada”. María Álvarez, la incombustible presidenta de la peña Olivares, es la que menos claro tiene el futuro del Oviedo, aunque apuesta por una victoria carbayona ante el Girona. “1-2, goles de Bastón y Pombo”. Cuando Álvarez pronuncia el nombre del atacante maño se produce un abucheo general. Y empieza la tertulia futbolera de actualidad. La renovación de Borja Sánchez es el tema central y el ovetense tiene seguidoras y detractoras. “Es que ya lo quieren tres equipos, eh”, dice Elena Ruiz. Ángeles Fernández duda: “Tiene que demostrar más y ser más regular”, advierte. En la charla también hay espacio para analizar cómo se han ido haciendo paso las mujeres en el mundo del fútbol. “Cuando yo empecé a ir al campo éramos 4, ahora eso cambió para bien”, analiza Ruiz. “Ahora hay muchas mujeres que van solas al fútbol sin problema, y que entienden perfectamente de este deporte”, cree Milagros. “Yo voy sola, pero porque mi marido es del Sporting”, ironiza Rosa Requejo. Alba, nieta de Elena, da su apunte: “Yo a veces también voy sola o con amigos, me da vergüenza ponerme con mi abuela de lo nerviosa que se pone. Confío en el equipo para lo que resta de temporada”. Las dos, además del oviedismo, tienen en común la peña Stadium. La presidenta de la Asociación de Peñas Azules (APARO), María Joglar, no pudo acudir a la cita, pero lo siguió desde la distancia. Como sus compañeras, confía en el Oviedo. “Confío en que mañana ganamos, 0-2. A ver si le damos un vuelco a la imagen del último partido en el Tartiere y seguimos luchando por meternos en play-off”. Ellas, pues, creen en la promoción.