El bisturí del Oviedo: la rutina de salir a no perder

Lo paso tan tan tan mal el Oviedo hace dos temporadas que ni en la pasada –puro aburrimiento– se le quitó el susto de verse temblando en el descenso. Por eso ahora, en pleno marzo, a falta de doce partidos, el oviedismo parece admitir a duras penas lo que hay. Una triste realidad. Lo que en un tiempo no muy lejano hubiese supuesto una crisis hoy y ahora parece rutina. Y lo que hay es que van treinta partidos disputados y el balance del Oviedo es el siguiente: décimo clasificado, 41 puntos de 90 (el 46%) y a una distancia de cinco puntos del play-off de ascenso, el objetivo del equipo. ¿Era lo esperado en agosto? No. ¿Se asume? Parece que sí. El Oviedo cayó ayer en Girona (2-1) en otro duelo clave por el play-off que pareció un calco al de muchísimos partidos de esta temporada, con el equipo azul metido atrás por decisión propia, y reaccionando en la segunda parte, con resultado en contra y con poco tiempo para imponerse en el marcador. Las preguntas quedan abiertas, como otras tantas veces: ¿Qué hubiese pasado si el Oviedo hubiera salido a por el partido desde el minuto 1? ¿Qué hubiera pasado si Borja y Montiel hubiesen sido titulares en lugar de revulsivos? El planteamiento del Cuco, claramente conservador, traerá cola durante la semana tras acumular dos derrotas consecutivas. También traerá cola el (no) encaje de otros dos fichajes de Reyes: Hugo Rama sigue sin participar.

Un grave error defensivo La jugada suele ensayarse en El Requexón, habitualmente a finales de semana. Se trata de defender balones aéreos, unas armas muy importantes en una categoría tan cerrada como Segunda División. Ayer el Oviedo suspendió en ese apartado por un error grave de colocación. El equipo defendió una falta muy alejada del área sin la contundencia necesaria, pero el problema fue más allá. Jimmy despejó tibio a la frontal del área y Banea conectó un derechazo que se coló en la portería de Femenías. Un buen disparo con todas las facilidades del mundo: no había ningún azul en la frontal del área, concentrados los jugadores en defender cerca de Femenías. Un error fatal, evidente visto la repetición, que costó un gol. Pequeños detalles que marcan un partido. O un play-off... Montiel, el fichaje de invierno El Oviedo firmó dos jugadores en el mercado de invierno: el central Tarín y el mediocentro Hugo Rama. Montiel, que lleva en Oviedo seis meses, puede considerarse otro fichaje de invierno si se miran los datos. El atacante madrileño prácticamente ha participado más en los tres últimos partidos que en todo los anteriores. En Montiel se percibe un cambio de actitud. De hecho, así lo deslizó el Cuco esta semana en una frase que pasó desapercibida: “Le veo muy animado, participativo y mirando lo que puede hacer él y no otras cosas, con objetivos concretos. De ahí que esté participando más”. Montiel se ubicó en Montilivi pegado a la banda derecha y de sus botas nació casi todo el peligro azul. Combinó bien en todas las jugadas, le dio un pase de quilates a Brugman y asistió a Borja Sánchez para meter el 2-1. Borja, suplente Borja Sánchez, máximo asistente, pendiente de renovar con el Oviedo y con tres ofertas por estudiar encima de la mesa, fue ayer ante el Girona suplente por decisión técnica. El ovetense estaba apto físicamente, pero el Cuco decidió apostar por Obeng en lugar del centrocampista. La decisión sorprende por el escenario, Montilivi, parada clave en la lucha por el play-off, y por las recientes palabras del Cuco, que hace pocos días, preguntado sobre el encaje táctico de Borja, dijo que casi siempre había jugado si su físico era el idóneo. Anotó un gol. ¿Dónde está Luismi? Rubén Reyes todavía no había aterrizado en Oviedo, pero ya sabía una de las principales peticiones del entrenador. El Cuco pidió a Luismi. Su experiencia con él pivote en la campaña anterior era su principal aval. Reyes, que al llegar al club azul paralizó el fichaje de Tomás, lateral del Badajoz, colmó los deseos de su entrenador y retomó unas conversaciones que ya había iniciado Arnau. Fue un culebrón que acabó con final feliz: con Luismi del Elche al Oviedo y en propiedad. Meses después, al centrocampista le está costando un mundo recuperar su mejor versión. Problemas físicos le lastraron en varios momentos del año. Tampoco parece vérsele cómodo en el baile de posiciones. Ayer comenzó de pivote, pero pronto pasó a jugar de central en una defensa de cinco. Tarín estaba en el banquillo.