El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, se lamentó de la derrota azul ante el Girona (2-1) y puso el foco en el mal inicio del partido y en las ocasiones erradas.

“Hasta que no hemos cambiado el sistema no fuimos capaces de igualar el partido. Ellos han sido mejores en el inicio, nos hicieron el gol, pero luego no estuvieron tan cómodos y nosotros estuvimos mucho mejor. Tuvimos ocasiones para empatar”, dijo Ziganda.

“Fue un partido muy igualado y estamos dolidos por la derrota, pero el equipo ha dado la cara hasta el final y tuvimos opciones concretas para sacar un mejor resultado”, insistió el navarro, respaldando a sus jugadores. Preguntado sobre si falló el planteamiento o la ejecución, Ziganda dijo que “creo que fue cuestión de acierto, porque tuvimos ocasiones y llegadas. Si hablamos de lo que es el partido, el Girona se va contento con el resultado porque lo ha visto peligrar. Nosotros tuvimos opciones más que suficientes, lo hemos intentado, pero no fuimos capaces de acertar en esas llegadas que hemos podido tener”. El técnico del Oviedo incidió en el plan inicial del equipo, que salió con una defensa de cuatro y luego pasó a tres centrales. “Nuestra idea era salir con línea de cuatro atrás y hemos visto que no llegábamos. Luego hemos reaccionado y la pena es el gol que nos han hecho de estrategia. Cuando hemos cambiado de sistema ya íbamos 1-0. Con cinco atrás nos sentimos más cómodos en todos los sentidos”, aseguró.

Respecto a lo que resta de temporada, Ziganda dijo que “cuando perdemos no podemos estar satisfechos, pero es cierto que quedan muchos puntos. El Girona ha cogido una ventaja considerable, pero hay que pelear y estamos para ello. Aquí hay que soportar el resultado negativo y tenemos que ser inteligentes. Luego, Dios dirá. Mientras tanto, es un paso adelante del Girona, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”.