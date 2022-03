Un escudo mundial: Gerardo Bernardo, que lleva 771 estadios visitados, deja la pegatina del Oviedo en cada campo conquistado

Cada estadio es una aventura. En Bacau, al este de Rumanía, Gerardo Bernardo (Oviedo, 1974) llegó a pasar miedo dentro de un estadio abandonado. “Me colé por un agujerito para ver el campo por dentro. Cuando accedí, vi acercarse a lo lejos a unos perros callejeros ladrando. Fue un momento tenso. Me escondí, aguanté un poco y, al final, se fueron”, indica el asturiano, pasional del fútbol y un coleccionista de estadios con 771 conquistas en su currículum en los cinco continentes. Y en el campo de Bacau, como en todos sus destinos de los últimos dos años y medio, una costumbre: dejar una pegatina con el escudo del Real Oviedo.

Bernardo, que convirtió desde hace más de dos décadas la costumbre de visitar estadios de fútbol es una pasión sin medida, añadió las pegatinas a su rutina viajera gracias a un regalo. “Después de un reportaje en LA NUEVA ESPAÑA, conocí a Fran Yenes, también oviedista y él me presentó a Alejandro Carbo en el Tartiere como ‘el que viaja por los estadios’. Este me regaló un taco de pegatinas del Oviedo. Me pareció original ir pegándolas en cada campo que conociera”, cuenta el seguidor, residente en Barcelona, que el domingo animó, y sufrió, a los azules en Montilivi.

Así que desde septiembre de 2019, las pegatinas van incluidas en su maleta de viaje. Tan importantes son como el pasaporte o el cepillo de dientes. “Muchas las reparto por allí, entre los que se sorprenden con mi pasión. La mayoría no conoce al Oviedo, ya les queda lejos su etapa en Primera, pero hay países donde sí que es fácil que lo recuerden por los internacionales qye tuvimos. Me pasó en Rusia, por ejemplo, que cuando enseñaba el escudo me hablaban de Onopko. O en Serbia, con Jokanovic”, indica Bernardo.

Lo que para otros es un viaje cultural, a él se sirve para alimentar su pasión. “En Atenas, fui a ver un Grecia-España y, al día siguiente, mis amigos Juan y Paco se fueron a la Acrópolis. En ese tiempo, yo visité el campo del Panionios, del AEK, del Apollon Smyrnis, del Atromitos y del Peristeri de basket”, recuerda.

La colección del ovetense es asombrosa. Desde los grandes escenarios, Maracaná, San Siro (su favorito) o Wembley, hasta los reductos más llamativos del universo fútbol. “Me llamó mucho la atención el estadio del Bursaspor, en Turquía: por fuera tiene forma de cocodrilo”, señala.

“De todos los equipos que juegan este año Champions, Europa League y Conference League, solo me faltan por conocer dos estadios: el del Bodo Glimt noruego y el del Vitesse de Países Bajos"

La magnitud de sus conquistas, las resume en un par de ideas. “De todos los equipos que juegan este año Champions, Europa League y Conference League, solo me faltan por conocer dos estadios: el del Bodo Glimt noruego y el del Vitesse de Países Bajos. ¡Y he estado en los 55 países que componen la UEFA!”, subraya con orgullo.

Entre sus objetivos para el futuro, un poco de todo: “Me gustaría conocer el Los Angeles Stadium at Hollywood Park (donde se disputó la reciente Superbowl) y el nuevo Puskas Arenas (en Budapest, Hungría). También tengo curiosidad por pisar el National Arena de Tirana (Albania), donde se disputa la final de la Conference League. Ya he mirado billetes para esa fecha y no sale nada mal…”. Así que es bastante probable que, en un par de meses, una pegatina del Real Oviedo descanse en algún rincón del estadio más lujoso que existe en Albania. Es el sello inconfundible de Gerardo Bernardo.