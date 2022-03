La situación azul: el Oviedo respalda a Ziganda en su momento de mayor debilidad

Hubo momentos peores, con el equipo atravesando seis jornadas sin ganar y el entrenador en entredicho, pero nunca dos derrotas consecutivas. El Oviedo pasa por horas muy bajas tras caer ante el Girona, justo después de la dolorosa caída frente al Sanse en el Tartiere. Ese día hubo runrún en el estadio.

El centro del debate, habitual en el mundo del fútbol, fue la figura del técnico. El Cuco Ziganda atraviesa un claro momento de debilidad dos años después de llegar al banquillo del Oviedo. En estos momentos, es el principal flanco de las críticas deportivas.

Un sector de la afición parece no comulgar con sus ideas, pero en el club, al menos por ahora, se mantiene la confianza en el navarro ante los tambores de guerra, que ya se escuchan en las oficinas del Tartiere.

Los gestores del Oviedo en la ciudad creen que no tendría ningún sentido optar en estos momentos por un relevo en el banquillo para buscar un impulso en la lucha por el play-off. Ni siquiera se ha hablado, aseguran, de la posibilidad de un cese, aunque lo imprevisible del fútbol implica no poder desdeñar ninguna opción en caso de una caída deportiva que nadie desea.

De momento hay tiempo, sostienen fuentes del club, para que el Oviedo de el paso adelante necesario. Aunque las jornadas pasan, con el equipo alejándose de la zona de promoción y la figura de Ziganda asumiendo un claro desgaste. La entidad muestra confianza en el entrenador, pero hay una preocupación palpable con el rumbo del equipo de un tiempo a esta parte.

En el club consideran que el Oviedo tiene una de las mejores plantillas de los últimos cursos y que hay bloque de sobra para estar más arriba. De ahí que Ziganda, un veterano en un banquillo tendente a los cambios, ya no mantenga el consenso interno que sí tenía, por ejemplo, en el verano de 2020. La confianza mengua. Hay una evidencia: el curso pasado a estas alturas el Oviedo ya había sondeado la renovación del Cuco. El consejo era su mayor defensor y México confió en el criterio de sus dirigentes. No había dudas sobre que era el hombre en el que debía sustentarse el proyecto.

Hoy y ahora, las defensas sobre el Cuco ya no son tan nítidas como sí lo eran antaño. Desde México se asiste a la temporada en silencio público, como suele ser costumbre en los últimos tiempos.

Lo que chirría en el club y en la propiedad de la gestión de Ziganda son algunos de sus planteamientos, los cuales juzgan como demasiado conservadores para una entidad con aspiraciones de ascender. Una frase de Ziganda la pasada semana, “somos más ofensivos que el 90% de los jugadores”, causó extrañeza en diferentes estamentos.

Mientras tanto, el Cuco opta por blindarse del ruido exterior y mantener su temple habitual. No es el navarro un entrenador que vaya a perder la calma. No lo hizo hace dos años, con el equipo bordeando el descenso, y no lo hará ahora, con opciones de play-off. “En los momentos duros saca fuerzas de flaqueza y no se despista con el ruido de fuera”, sostienen fuentes de su entorno.

El Cuco dirigió ante el Girona su partido número 89 con el Oviedo. Su bagaje como técnico azul, que puede verse completo en el gráfico que acompaña esta información, es de 28 victorias (31%), 36 empates (40%) y 25 derrotas (28%). La sensación es que con Ziganda no se sufre, pero tampoco se aspira realmente a cotas más altas. Queda tiempo.