La recta final del convenio de acreedores que limita las ventas del Oviedo: claves y dudas en su aplicación

Manuel Ruiz de Lopera, excéntrico expresidente del Betis, fue el primero en dar su conformidad. Y eso que el Oviedo le debía 3 millones de euros de la vuelta de Oli. Detrás de Lopera firmó el resto de acreedores. El convenio logró en 2004 que todos aquellos a los que el Oviedo debía dinero renunciaran a cobrar sus deudas a cambio de un porcentaje de traspasos sobre los futbolistas azules en los siguientes 20 años. El acuerdo salvó al club de la desaparición a cambio de condicionar su política de ventas a largo plazo. En su tramo final de vigencia, a 16 meses de su caducidad, LA NUEVA ESPAÑA desentraña las claves de un convenio de acreedores que admite algunos matices en su aplicación.

El primer punto clave es el que señala a su plazo de vigencia: ¿hasta cuándo tiene el Oviedo condicionadas sus ventas? El convenio establece que el plazo “durante el cual se cede a los acreedores un porcentaje sobre los ingresos que se obtengan por traspaso de sus jugadores se establece en 20 años” e introduce una condición que no se ha dado: “Se reducirá entendiéndose íntegramente cumplido si el equipo milita durante 15 años alternativa o consecutivamente en la Primera División”.

Fija, pues, su vigencia en 20 años “considerándose como primer año el correspondiente a la presente temporada de fútbol 2003-04”. Es decir, la temporada 20.ª, la última de aplicación, es la 2022-23, la próxima. O lo que es lo mismo: el Oviedo se verá libre de rendir cuentas ante sus acreedores a partir del 1 de julio de 2023, dentro de 16 meses.

El convenio establece que “el porcentaje a liquidar a los acreedores se calculará a final de cada temporada, en función del montante total de ingresos obtenidos durante la misma por los traspasos efectuados”. Así, se establecen tres tramos. Si la venta es entre un euro y 3 millones, el Oviedo le cederá a los acreedores el 50 por ciento. Si es entre 3.000.001 euros y 6 millones, el 30%. Si el jugador deja de 6.000.001 euros en adelante, el 20%. Añade el documento que el importe “se distribuirá entre todos los acreedores, anualmente, en proporción a sus créditos”.

El Oviedo no completa un gran traspaso desde finales de los años 90: los 7,4 millones que los azules ingresaron por la venta de César al Deportivo en 1999. Esta temporada, el club ha estado cerca de generar una venta. Borja Bastón recibió en enero el interés de varios equipos y dos ofertas de peso sobre su mesa. Una, millonaria, de un equipo de Dubái. Otra, del Cádiz para jugar en Primera. Rechazó ambas. La cláusula asequible de delantero, 1,5 millones de euros, le convierte en una pieza codiciada.

Atendiendo a las condiciones firmadas en 2004, si algún club paga la cláusula de Bastón antes del 1 de julio de 2023, al Oviedo le corresponderían 750.000 euros, la misma cantidad que se repartiría entre sus acreedores.

Aunque la naturaleza de la operación, el pago de la cláusula, genera dudas. Manolo Lafuente, presidente del Oviedo en el momento de la firma, no tiene tan claro que el Oviedo tuviera que ceder la mitad del montante de esa hipotética salida de Bastón. “Habría que aclarar si el pago de una cláusula es o no un traspaso según lo establecido en el convenio. Yo tengo dudas”, asegura Lafuente, que pone un ejemplo: “Cuando el Oviedo recibió dinero por los derechos de formación de Michu, Mata o Cazorla se quedó con el total”. En todo caso, el exmandatario azul sostiene que deberían ser los acreedores los que soliciten el cobro, que este no se produce de forma automática.

Hay otro elemento recogido en el documento firmado en 2004 de importancia, la creación de una “comisión de seguimiento” compuesta por cinco miembros. Aquí se da una de las circunstancias más curiosas, ya que uno de los integrantes de este órgano es Toni Fidalgo, adjunto a la Liga de Fútbol Profesional por entonces y que después fue presidente del Oviedo en dos ocasiones. Junto al avilesino, se nombró en 2004 para formar parte de la comisión a un representante del Betis, otro del Oviedo, al notario José María Moutas (ya fallecido) y al interventor judicial Celestino Suárez. También se citan a los suplentes, ambos acreedores, por si alguno renunciara al cargo: el acreedor Coral Golf y el Club Atlético Fénix uruguayo.

La comisión tendría, según lo redactado, varios cometidos: supervisar el pago a acreedores, ratificar los traspasos e incluso obligar al Oviedo a realizar las ventas “que considere la propia comisión hasta un máximo de tres jugadores por temporada”, además de regular su funcionamiento interno y cubrir las vacantes. Sin embargo, la comisión, clave para el funcionamiento del convenio, nunca ha llegado a reunirse.