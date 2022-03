La voz de los peñistas del Oviedo: “Somos una peña joven; el más mayor soy yo, con 55 años”

A sus 55 años, y tras una vida de pasión en torno al Real Oviedo, con un carné cercano al 600, a Juan Luis Sánchez Sobero le dio por complicarse un poco más la vida. Así nació, tras conversar con algunos amigos, la Peña Azul Carbayones Inquebrantables, que el miércoles celebró su acto de bautismo en Lugo de Llanera, de donde procede la mayoría de sus socios.

–¿Cómo se les ocurre la idea de hacer una peña?

–Nos juntamos un grupo de amigos, que estábamos en otras peñas, y decidimos emprender la aventura por nuestra cuenta. Yo estaba en Olivares, hay gente que estaba en Iris. Queremos hacer cosas diferentes.

–¿Cuántos socios tienen?

–Ya somos 52. Digamos que la peña echó a andar de forma oficial en Navidad, así que la cifra no está nada mal. Somos una peña que en su mayoría tiene gente joven; yo, con 55 años, soy el mayor. Muchos chavales de entre 20 y 30 años de Lugo de Llanera están con nosotros, queremos meterlos en el oviedismo desde jóvenes.

–¿Sus actividades?

–Seremos una peña viajera. Yo siempre lo he sido, y ahora queremos que también lo hagan los peñistas. Este año ya hemos ido a Lezama y a Burgos. Y también estaremos en Lugo. De momento viajamos en furgonetas que alquilamos.

–¿Cómo sufragan sus gastos?

–Los socios pagan una cuota anual de 20 euros, 5 en el caso de los niños. Además, ha funcionado muy bien la lotería de Navidad, que nos ha permitido ahorrar y sufragar los viajes que hemos hecho. Con lo sobrante hemos encargado merchandising, como bufandas o una pancarta grande para los viajes. La idea es gastar siempre el presupuesto en la misma temporada. Y si al final sobran, pongamos, 200 euros, montar una espicha de final de campaña.

–¿Tienen algún proyecto más?

–Si se celebra, queremos participar en el torneo de fútbol 7 que organiza la APARO. Creemos que es una buena forma de fidelizar a los socios. Además, al contar con gente joven seguro que no tenemos problemas para hacer un buen equipo.

–¿Confía en el play-off?

–Soy una persona optimista, siempre lo he sido. Si ganamos al Valladolid, volvemos a estar ahí. Es una temporada de altibajos y no acabamos de dar el paso, pero aún mantengo esperanzas. Si el domingo ganas, en Lugo nos plantamos 2.000. Así somos los oviedistas.

–¿Qué mejoraría de la relación entre el Oviedo y sus socios?

–Me gustaría que se protegiera más al que lleva más tiempo como abonado, que se premiara la antigüedad del socio. No observo ningún detalle en la campaña de cada año. Entiendo las campañas de promoción de entradas que se hacen de vez en cuando, pero no sé por qué no se aplican medidas así al principio, en julio. Además, querría que se sectorice bien el campo. Hay gente con abono en el anillo azul que se cuela cada partido en las tribunas Lángara y Herrerita.

–¿Cuál fue su mejor momento con el Oviedo?

–El ascenso de Cádiz, sin duda. Fue algo inolvidable. Lo viví en directo en el Carranza y las horas en coche merecieron la pena.