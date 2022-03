José Ángel Ziganda atendió a los medios esta mañana en El Requexón. Lo hizo de forma presencial, tras superarse el protocolo covid de los dos últimos meses. El Cuco analizó el momento del equipo y el duelo ante el Valladolid.

Lesionados.

“Esta semana entrenó con el grupo Cornud, algunas cosas a pleno rendimiento, pero le falta, esperaremos hasta el final, Está la opción de Carlos Isaac y Lucas. Si no está Pierre, juega Lucas”.

La semana.

“La semana es diferente porque venimos de dos derrotas seguidas que no habíamos tenido. Tuvimos ocasiones de meternos arriba y la decepción es mayor. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta. Hay momentos del año que te salen las cosa,s otra no tienes los frutos, y hay que saber convivir con ello. Hay que centrarse clarísimamente en ho, en el domingo, en el pedsazo partido que tenmeos y la dificultad que nos presenta el Valladolid. pero es una gran oportunidad para sacar los tres puntos.

Valladolid.

“Competimos bien, normalmente, con todos. El Valladolid es el equipo mas en forma de Segunda, tiene confianza, con acierto, con futbolistas en gran momento. Se ve en los resultados. No podemos cambiarles a ellos pero tenemos que hacer nuestro partido. Tenemos que estar muy bien, pero hay que tener confianza para saber que ellos tendrán un partido complicado”.

Su situación.

“Soy bastante tranquilo con las críticas, para bien y para mal. Si no me salen las cosas estoy contento, sino cambia el humor, pero no me dejo llevar por las olas. Es fútbol, cando se gana es diferente a cuando se pierde. Se mueve mucha pasión, hay cambios en los estados de ánimo en la afición. Pero nosotros tenemos que ser fríos, saber qué queremos. Apostar por una idea, por un estilo. Y confiar en ello hasta el final. En eso me centro, en preparar el día a día”.

El sistema.

“Siempre le doy vueltas al sistema, analizas todo. En casa jugamos casi siempre de la misma manera, y estamos bien. En Burgos sacamos un partido, con 5 en Girona estuvimos mejor… Ya veremos. las dos opciones que podemos plantear iremos con ella.

“Será 4-4-2 o tres centrales. Para no dar pistas…”.

Desgaste.

“No noto el desgaste, me gusta mucho esto. Pesan más las cosas buenas que el desgaste que pueda tener. Me gusta donde estoy, creo en lo que hago y en lo que viene. Disfruto muchísimo. Las cosas no salen como uno quiere, si estamos cuando solo salen bien no valdría. Es como la vida. Nada es fácil. Es cierto que no es muy normal hoy en día llevar tanto tiempo, soy uno de los entrenadores con más partidos aquí, alguna vez me lo habéis recordado. Hay que tener suerte para llevar tanto tiempo. El fútbol va muy rápido, como mucha exigencia, está montado así. Lo acepto porque muchas veces nos beneficiamos de ellos.

El rival.

“El Valladolid también trata de jugar desde atrás como el Girona, aunque con patrones diferentes. En Girona no ajustamos bien y tampoco estuvimos bien con balón. Con el cambio de sistema estuvimos mejor en ambos sentidos. Contra el Valladolid, si podemos, iremos hacia adelante. El equipo fue valiente en Girona, saltamos a por ellos dejando espacios. Fuimos con todas las consecuencias. En Tenerife salió muy mal y en Girona no salió bien porque perdimos pero fue distinto. Contra el Valladolid ya veremos. Queremos ir, tener el ritmo del día del Huesca, Almería o Eibar. Jugamos en casa y nuestra idea es jugar con ritmo y atacar”.

Luismi como central.

“Luismi ha jugado ahí, no es una posición inventada. Se puede adaptar y tenemos más variantes, de pasar a 4-4-2 o 4-3-3, sin tener que hacer cambios”.

Malos inicios.

“En Valladolid pudimos marcar, pero en Girona y Tenerife salimos mal. Tenemos esos momentos en la temporada. Es importante empezar bien, pero sobre todo no salirte del partido”.

Pacheta.

“Me cae bien. Es un tío sano, muy llano, sincero, y lo está haciendo muy bien. Empezó el año con dudas y fue capaz de darle la vuelta, cambió el libreto y ha encontrado un sistema apropiado para el equipo que tiene. Tiene muy buena pinta el Valladolid por la trayectoria que tiene. Personalmente, por lo que tengo entendido aquí es muy querido”.