“¿Desgaste? Pesan más las cosas buenas de ser entrenador”: la reflexión de Ziganda sobre su situación en el banquillo del Oviedo

Acostumbrado a responder a la cuestión de “¿cómo está el vestuario?”, a Ziganda se le plantea en la sala de prensa, de nuevo con presencia de periodistas tras superarse el protocolo covid impuesto a partir de enero, que cómo está él, que cómo lleva la situación. El Oviedo suma por primera vez esta temporada dos derrotas seguidas y el play-off se ha alejado a cinco puntos, condiciones suficientes para hacer mella en cualquiera. El Cuco, que siempre mantiene la misma postura impasible en las buenas y en las malas, sigue en su papel: “No noto el desgaste, a mí me gusta mucho esto. Digamos que pesan más las cosas buenas de la profesión que el desgaste que pueda tener”.

Mantiene el técnico la ilusión en una temporada que va acompañada desde el primer día de la sensación de que este año sí, de que por fin el equipo azul podría pelear en el play-off de ascenso. Una asignatura pendiente en la nave de Carso, que con el paso de los años ha ido bajando decibelios en su discurso ambicioso pronunciado desde México. De mencionar la “Champions” se pasó a hablar de estar con los mejores y, en los últimos tiempos, al silencio administrativo.

En todo caso, todo debate que se suscita en torno al equipo, también en lo que le influye a él como máximo responsable, sostiene el técnico, lo entiende como parte de un mundillo, el futbolístico, que conoce desde hace mucho tiempo. “Yo soy bastante tranquilo con las críticas, para bien y para mal. Me cambia el humor si las cosas no me salen bien, pero no me dejo llevar por las olas. Es fútbol, se mueve mucha pasión, hay cambios en los estados de ánimo en la afición. Pero nosotros tenemos que ser fríos, saber qué queremos. Apostar por una idea, por un estilo. Y confiar en ello hasta el final. En eso me centro, en preparar el día a día”, argumenta. Y añade: “La semana es diferente porque venimos por primera vez en la temporada de dos derrotas seguidas, algo que no había sucedido hasta ahora. Además, tuvimos opciones de meternos arriba en estas dos semanas y no lo aprovechamos, así que la decepción es mayor. Pero hay que centrarse en el hoy, en el partidazo del domingo y en la oportunidad que tenemos de volver a ganar”.

En todo caso, ese día a día tiene como objetivo principal colar al Oviedo en la zona de play-off. No lo dice abiertamente el Cuco, que se protege con el discurso del “partido a partido”, pero a nadie se le escapa a estas alturas que los azules pelean por colarse entre los seis primeros.

Y para que el sueño siga vivo, el Oviedo necesita ganar este domingo (18.15 horas en el Carlos Tartiere) a un rival de postín. “El Valladolid es el equipo más en forma de Segunda, tiene confianza y acierto, y cuenta además con futbolistas en un gran momento. No podemos cambiarles a ellos, pero tenemos que hacer nuestro partido. Tenemos que estar muy bien, con la confianza de saber que si hacemos lo que debemos para ellos será un partido complicado”, proclama.

“Pacheta me cae bien”. Llega el Valladolid y regresa Pacheta, que estuvo año y medio como entrenador del Oviedo con dos etapas muy diferenciadas. Éxito total en su primera entrega, cuando cogió a un equipo que coqueteaba con el descenso a Tercera y lo hizo reaccionar hasta incluso soñar con el play-off. Y un segundo curso en el que, con una plantilla potente, solo pudo acabar sexto. Preguntado por el técnico de los pucelanos, el Cuco se deshizo en elogios: “Me cae bien. Es un tío sano, muy llano, sincero, y que lo está haciendo muy bien. Empezó el año con dudas y fue capaz de darle la vuelta, cambió el libreto y ha encontrado un sistema apropiado para el equipo que tiene. Tiene muy buena pinta el Valladolid por la trayectoria que muestra en las últimas semanas. Por lo que tengo entendido aquí es muy querido”.