El penúltimo tren al play-off: así llega el Oviedo al decisivo partido ante el Valladolid

El discurso de Ziganda, coherente, no suele dar bandazos, y menos en cuestiones tan trascendentes como la situación liguera del equipo o el objetivo que se marca desde el club. El Cuco ha mantenido su impronta imperturbable en las buenas y en las malas y siempre se ha apoyado en un par de argumentos: lo impredecible que es el fútbol y el amplio margen del que siempre dispone un equipo para cambiar su sino. El juego mantiene su carácter desconcertante, pero el cierre de la temporada se aleja, ahora a tan solo 12 fechas, y con una distancia media con el sexto puesto cada punto en juego es oxígeno. Por eso, la sensación en todos los estamentos del Oviedo es que lo de hoy, 18.15 horas, ante el Valladolid en el Tartiere es una final.

Más que eso. Es una cuestión de autoestima, un factor que puede marcar diferencias en un final de curso donde cada detalle cuenta. Llega el Oviedo a la cita tras perder por primera vez dos partidos seguidos y lo hace además con Ziganda con una posición más debilitada que en el resto de su estancia en el club azul. La sensación es más hiriente cuando se tiene en cuenta que tan solo hace dos semanas, de haber ganado a la Real B en el Tartiere, el Oviedo se hubiera colado en el sexto puesto. Pero eso no sucedió. Y a la derrota ante el Sanse se unió otra en Montilivi. Y se abrió una zanja importante con el sexto. Condicionantes, todos ellos, capaces de mermar la confianza que el equipo había mostrado sobre sus posibilidades la mayor parte del campeonato.

Pero la Liga siempre concede segundas oportunidades. Y terceras y cuartas. Y a ello se agarra el Oviedo para confiar en su candidatura. Pero tiene que regresar a la senda de la victoria. El play-off se ha situado históricamente (en sus once años de existencia) por encima de los 65 puntos (64,8 de media para la última plaza, exactamente) y al Oviedo, con 41 en la mochila, le tocaría hacer un esfuerzo máximo para entrar en la zona VIP: al menos 24 de los 36 puntos que restan en juego.

Incluso Borja Bastón se ha atrevido esta semana a hablar de cifras, “el play-off suele estar en 64 o 65 puntos”, señaló, por lo que el vestuario es consciente de la magnitud de la empresa que tiene por delante.

Ganar al Valladolid mantendría al Oviedo vivo en la pelea. Y añadiría, de paso, nuevas dosis de moral para una carrera encarnizada con más candidatos de los que se esperaban. No es solo vencer ante un favorito, es hacerlo ante el mejor equipo del momento de Segunda. Los de Pacheta le ganaron al Oviedo en Zorrila (2-1) en un choque en el que los azules merecieron más y desde entonces, once jornadas, no han vuelto a caer.