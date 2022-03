Ziganda quiere meter mano al Valladolid para llevar al Oviedo de nuevo a la senda de la victoria y apuesta por Javi Mier como novedad más destacada en el centro del campo. Ocupará el puesto de Jimmy, suplente hoy. El equipo jugará, según publica el club, con un 4-3-3 aunque la posición de Luismi podría variar dependiendo de las circunstancias del partido: Femenías; Isaac, Costas, Calvo, Lucas; Viti, Mier, Luismi, Burgman, Borja Sánchez; Borja Bastón.

Ganar al Valladolid mantendría al Oviedo vivo en la pelea. Y añadiría, de paso, nuevas dosis de moral para una carrera encarnizada con más candidatos de los que se esperaban. No es solo vencer ante un favorito, es hacerlo ante el mejor equipo del momento de Segunda. Los de Pacheta le ganaron al Oviedo en Zorrila (2-1) en un choque en el que los azules merecieron más y desde entonces, once jornadas, no han vuelto a caer.