José Ángel Ziganda mostró en la sala de prensa del Tartiere su satisfacción por el triunfo (3-0) ante el Valladolid que repara los dos últimos tropiezos.

El triunfo.

“Lo jugamos muy bien, fue muy completo. Es cierto que está condicionado por la roja, pero el Valladolid es un gran equipo y no les dejamos mostrarse, que practicaran su juego. Hemos estado muy bien con balón y sin él. La expulsión es una gran ventaja pero no siempre es fácil atacar una defensa que repliega. Hemos tenido paciencia y velocidad en el último tercio. De ahí el marcador. Veníamos de unos partidos que nos faltaba reencontrarnos con nuestra mejor versión, es muy importante para la moral, la alegría del equipo y de la afición”.

Ambicioso.

“Hubo días que apretamos igual. En otros no fuimos capaces, pero ha habido otras ocasiones que sí hemos estado como hoy. La idea es parecida. Defendimos muy bien, ganamos muchísimos duelos individuales, los defensas han estado espléndidos”.

La moral.

“Viene muy bien. El palo del día del Huesca te hace daño y hoy esperamos que sea al revés. Debemos saber que estamos bien de piernas y de juego, que podemos competir con cualquiera. Parece todo fácil, pero tenemos experiencia de que cada partido es una historia diferente. Venían con unos números y una brillantez increíble y hoy se va con derrota. Que nos sirva para bien este resultado”.

Próximo rival.

“El Lugo lleva muchas semanas sin perder pero nos tiene que dar igual el rival. Tenemos que sentirnos fuertes y cómodos con nuestro juego Habrá días que no salgan brillantes y también hay que saber jugarlos. El Lugo es sólido, empata mucho. A priori será muy igualado”.

Javi Mier.

“Mi sensación es que hemos disfrutado en el campo. Javi nos podía aportar, con esa gente que acumulan por dentro ofensiva, podía hacer que nos juntáramos más, que nos estaba costando últimamente. Y Mier tiene más llegada, que por suerte ha acertado. Cuando está bien es muy aprovechable. Rama estuvo muy bien, trabajo e hizo con la pelota lo que le pedimos: dar continuidad al juego”.

La roja.

“Habían calentado Pierre, Jirka y Matheus, nos planteamos hacer cosas. Parecía que nos faltaba una referencia más arriba, pero hay veces que tienes que gente que llega desde atrás y sorprende. A veces conviene llegar desde atrás. El arranque de la segunda parte fue muy bueno, sino hubiéramos hecho cambios”.

Presión.

“Hoy he notado especial presión por los mensajes que me llegaban, me dije ‘parece que la cosa está caliente’. Por la semana, no. Lo llevamos con normalidad. El tema era a ver qué hacíamos tras perder dos partidos. Los jugadores han mostrado personalidad, no les dimos opciones. Sé cómo es esta historia, con el Oviedo en Segunda siempre hay presión. Hay que convivir con ello, ser racional, tener claro qué quieres y hacer lo que uno cree”.

Paso pendiente.

“Estamos ahí que se nos han ido, pero tenemos que ir a ganar en Lugo, no hay otro objetivo. Sería bueno que entrenemos bien, tener claro cómo queremos jugar, que todos estén apretando. Y mostrar personalidad”.