El bisturí del Oviedo: el Cuco, experto sobre el alambre

Hay que reconocerle a Ziganda que en esa cualidad tan manida, gastada y repetida como es la resiliencia es un auténtico experto. Cuando las cosas van mal dadas, cuando se baila sobre el alambre, cuando incluso su propio puesto puede estar en entredicho por otro mal resultado, golpe encima de la mesa y ánimos renovados.

Le pasó ayer al Oviedo, de bajón tras sendos sopapos ante el Girona y el Sanse, y resucitado para el play-off tras golear al Valladolid de Pacheta (3-0). Y le pasó otra vez a Ziganda, que en el momento clave logra una victoria clave para no descolgarse del play-off y hacerse fuerte dentro y fuera.

Los números hablan por sí solos: si el equipo azul llega a perder ayer se hubiese quedado a ocho puntos del play-off. Tras la victoria, la distancia es de cinco puntos. El triunfo ante Valladolid, tras una tarde futbolera de dos aficiones hermanadas que acabaron aplaudiéndose, tiene varias intrahistorias. Expulsión tempranera de Carnero a un lado, que marcó sin duda el partido, el Oviedo sigue demostrando que cuando junta a los buenos todo es posible.

Que cuando se asocian Brugman, Borja Sánchez y Bastón se hace daño. Que si se hace daño y se cierra atrás, con Costas y Calvo, todo es posible. Que si se tiene al máximo goleador, lo que habrá que hacer, dicen algunos, será alimentarle. El Oviedo se queda séptimo, a la cola de la promoción. Muchos lo hubiesen firmado en agosto.

La tarde de Javi Mier

El otrora canterano fetiche de Ziganda fue ayer el arma secreta del navarro para intentar meterle mano al Valladolid. Javi Mier volvió a verse en un once titular siete meses después. Lo hizo con premio: primer gol de la temporada. El ovetense, con el “6” a la espalda, no salía de inicio desde el 28 de agosto. Fue ante el Tenerife. Una inoportuna lesión, cuya recuperación tardó más de la cuenta, tras una entrada de Luismi en un entrenamiento, le tuvo casi tres meses en el dique seco. Su titularidad ante los pucelanos ofrece varias lecturas sobre la gestión de la plantilla. La primera, algo que se venía intuyendo, que Jimmy ya no es intocable. La segunda, que Javi Mier es más importante en el escalafón que Hugo Rama, fichado para dar más empaque al centro del campo. La tercera, que el medio está para aportar: metió el gol y demostró estar plenamente recuperado. “Ha sido una tarde noche inolvidable, hicimos un partidazo: esta afición se merecía una alegría”, confesó Mier tras el partido.

El gesto de Montiel

Hay gestos que definen un estado de ánimo y celebraciones que en el mundo del fútbol hablan más que una rueda de prensa. Montiel, desterrado en el banquillo durante meses, metió ayer el tercer gol del Oviedo ante el Valladolid tras un derechazo y una jugada técnica de quilates. Lo celebró con un gesto de rabia. “Aquí estoy yo”. Un gol de bandera para poner el broche de oro a su recuperación. El Oviedo puso en su tejado la decisión de salir del club en el mercado de invierno, Montiel dijo no y hoy y ahora el madrileño es, sin duda, una de las mejores armas del equipo, escorado a la derecha. Ante el Girona, asistencia, ante el Valladolid, gol. En 2022: una mejoría notable. Sus buenas actuaciones, de momento, no le han servido para ser titular, pero sí para cambiar la opinión de su entrenador. Cuando la toca Montiel, hay peligro.

Viti, en estado de gracia

Viti es de ese tipo de jugadores que no saben competir bajando las revoluciones. La bala de Laviana va a mil en cada acción y la gasolina no parece que esté por las nubes para él, porque le dura cada partido. Frente al Valladolid entró con brío y en solo quince minutos ya había provocado una roja (Carnero) y una amarilla (Toni Villa). Tres minutos después, él mismo vio la amonestación por llegar tarde a un balón. En la segunda parte, una asistencia a Bastón tras una gran arrancada. Viti parece hecho en un laboratorio al gusto del Cuco: nunca deja de presionar y se deja el alma en cada jugada.

El calendario que viene

Tras el chute de oxígeno de ayer ante el Valladolid –siempre lo es ganar en casa a uno de los gallitos de la categoría y además goleando– el Oviedo sigue a cinco lejanos puntos del play-off. Más de un partido es una distancia sideral en Segunda. Por eso ahora al equipo azul le toca dar el estirón. El Oviedo, sobre el papel, tiene por delante un calendario propicio para hacerse fuerte y encarar el tramo final de Liga con la moral alta. Lo más cercano es el partido ante el Lugo en el siempre peligroso Anxo Carro. Los lucenses andan en media tabla, en una posición cómoda para sus aspiraciones, lo que debería beneficiar al Oviedo, vivo en la lucha por el ascenso. La siguiente parada será en el Tartiere ante el Fuenlabrada, un equipo que está hecho unos zorros en esta campaña, el día del aniversario del club. Ocasión perfecta.