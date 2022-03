El oviedismo recupera la ilusión para Lugo

El Anxo Carro tendrá colorido azul. El Oviedo empezó a vender las 1.924 entradas que el Lugo envió la semana pasada y que se repartirán entre las peñas y las que son dispensadas en la tienda oficial, en la calle Caveda. La intención del club es que, de no vender todas las localidades entre los socios, la tienda del club dispense entradas a los no socios. Además de los viajes organizados por cada peña, la APARO ofrece la posibilidad de acudir al Anxo Carro, tanto para afiliados como a los no peñistas. La salida está prevista el sábado a las 10.00 horas del parking del Tartiere y el regreso será al término del partido. El precio es de 18 euros y las inscripciones se pueden formalizar a partir de mañana a las 14.00 horas en el Café Bar Europeo, en la calle Vetusta.