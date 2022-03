“Aquí he vivido los meses más duros de mi carrera pero ahora soy feliz”

La historia de Joni Montiel (Madrid, 1998) es la del chico del barrio que llegó a tocar las estrellas. Joni es de Vallecas, de El Pozo del tío Raimundo, y lleva marcado el barrio en la piel. “Toda mi familia sigue viviendo allí”, remarca en su entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Por eso se hicieron tan difíciles los meses sin apenas contar para Ziganda: porque su familia, sus amigos, su vida, seguían en el barrio mientras él buscaba su sitio en Oviedo.

Dicen los que le conocen que el apoyo de su novia, Carlota, fue clave para mantener la calma y seguir trabajando. Y aunque le falta un paso más para meterse en el once, a Joni la temporada le empieza a dejar mejor sabor de boca ahora que cuenta con minutos. Quedan 11 jornadas y quiere más: tanto a nivel colectivo como en lo personal.

–Golazo el suyo ante el Valladolid.

–Estuvo bien, sí. Ya hace dos años había marcado ante el Elche con la derecha.

–¿La celebración?

–Sentí rabia. Llevaba mucho tiempo intento demostrar y fue más rabia que otra cosa. Se lo dedico a mi chica, que es la que me aguanta. Y a mi familia.

–¿Cómo está?

–Muy bien. Tengo ganas de ayudar al equipo, me encuentro bien a nivel físico y mental.

–¿Es su mejor momento?

–Sí porque veo que ahora sí estoy aportando mucho al equipo. Le tengo muchas ganas a estas últimas jornadas.

–¿Por qué ha cambiado su rol?

–No tengo ni idea, esa es una pregunta para el entrenador. Yo creo que estoy haciendo mi trabajo bien. Es él el que tiene que decidir si me pone o no.

–¿Está Ziganda más pendiente de usted últimamente?

–Puede ser. Estará viendo que estoy más predispuesto a trabajar y ayudar y a lo mejor por eso está más pendiente de mí.

–¿Qué le pide?

–Sobre todo que potencie lo que hago bien. Me dice que no me desespere cuando no me llega el balón. Que cuando vea espacios corte, que no solo jugara al pie. Muchas veces iba a posiciones en las que no hacía daño o ya lo ocupaba otro compañero. Y por esas acciones pierdes gente en la zona de ataque, donde puedo explotar mis condiciones. Supongo que habrá visto una mejora y por eso tira más de mí.

–Hace poco fue autocrítico en la sala de prensa. Dijo que era un futbolista que se desconectaba de los partidos.

–Soy un futbolista que necesita estar constantemente en contacto con el balón. Si no la toco pienso que estoy jugando mal o que no estoy ayudando a mis compañeros. No solo el Cuco, ya otros entrenadores me decían que tenía que tener paciencia en esas posiciones porque cuando recibiera iba a hacer daño, que mis cualidades son para poder sacar rendimiento ahí.

–¿Cómo trabaja esos conceptos a nivel mental?

–Paciencia y estar preparado para cuando un compañero te filtre esos balones y te de ventaja para hacer daño poder aprovecharlo.

–¿Fue duro mentalmente los primeros meses?

–Sí, muy duro. El año pasado en el Rayo no tuve mucha participación, estuve lesionado en el ligamento interno y me costó. Pero ahí estaba en casa. Ahora estoy fuera, se hace más difícil porque no estás tan arropado por tus amigos y familia. Han sido los meses más dura de mi carrera, porque lo sufrí fuera de casa. Pero ahora estoy feliz.

–¿Le costó adaptarse a Oviedo?

–Sí. Todos necesitamos un periodo de adaptación y es verdad que a mí me costó un poco. Pero ahora no tiene nada que ver.

–¿Tanto le tira Vallecas?

–Es la segunda vez que salgo de casa. Había jugado en el Toledo, pero allí iba y venía en el día. La otra ocasión en la que me mudé fue a La Coruña. Pero allí fui muy importante, me salieron las cosas bien en el equipo, fue diferente. Pero este año me costó más. No terminaba de entrar en el equipo y no sabía qué tenía que hacer.

–¿Qué es lo que más ha echado de menos?

–A mi familia y a mis amigos.

"Mi madre, Charo, trabaja mucho limpiando, la pobre. La semana que viene está otra vez por aquí. A ella le gusta mucho Oviedo, el norte en general, como a mis abuelos"

–¿Viene a verle?

–Sí, bastante. Mi madre, Charo, trabaja mucho limpiando, la pobre. La semana que viene está otra vez por aquí. A ella le gusta mucho Oviedo, el norte en general, como a mis abuelos. Tengo dos hermanos mayores, les gusta el fútbol pero no se han dedicado. Todos, mi familia y mis amigos viven en El Pozo y en Entrevías.

–¿Trabaja a nivel mental con alguien?

–No, ahora no. En su momento sí, pero fue más por temas personales que futbolísticos.

–¿Por qué eligió Oviedo en verano?

–Tuve propuestas. Vine aquí por Rubén Reyes. Me gustó lo que me transmitió, su idea para el Oviedo.

–¿Lo que le dijo en verano se cumplió?

–Al principio no mucho, porque no estaba contando, pero ahora sí que se acerca más a lo que me dijo Rubén.

"Rubén Reyes lo está haciendo muy bien. Ha reforzado al equipo con jugadores en propiedad que están destacando. Mi impresión es que está cumpliendo una gran labor"

–¿Qué le parece la labor de Rubén Reyes?

–Que lo está haciendo muy bien. Ha reforzado al equipo con jugadores en propiedad que están destacando. Mi impresión es que está cumpliendo una gran labor. En su primer año como director deportivo ha armado un gran equipo. Tiene las cosas muy claras.

–¿Ve al equipo con argumentos para meterse en el play-off?

–Sí. Tuvimos dos partidos ante la Real B y Girona en los que se puso la cosa fea y parecía que nos podíamos descolgar, pero ante el Valladolid supimos aprovechar la expulsión e hicimos un gran partido. Nos veo en condiciones de pelear por el quinto o el sexto puesto.

–Llega el momento clave.

–La Segunda es muy complicada y ahora entramos en el tramo más difícil: todos los equipos pelean por algo, ya sea por no bajar o por apurar sus opciones al play-off. Ahora es cuando todo se hace más difícil. Pero nos veo bien.

–Debutó en el Bernabéu con 17 años. ¿Estaba preparado para ello?

–Perdimos 10-2 pero tengo un gran recuerdo. Debutar con 17 años con el equipo de mi barrio en el Bernabéu, ante un Madrid con Cristiano, Ramos, Modric, James, Bale… Fue una experiencia espectacular. Afortunadamente siempre he tenido a mi lado gente que me hace tener los pies en el suelo. Vengo de una familia muy humilde, siempre he sabido llevar bien el paso a la fama. La gente me empezó a reconocer por la calle, pero siempre he seguido en el barrio, nunca me fui. Toda mi familia sigue allí.

–¿Siempre quiso ser futbolista?

–Sí.

–¿Desde pequeño?

–Sí, sí.

¿Hizo otros deportes?

–No, desde el principio me centré en el fútbol.

–¿Cómo empezó?

–En la Fundación del Madrid. Allí pagas por jugar. Jugábamos en Valdebebas, en benjamines, fue un partido que ganamos, no sé, 18-0 y yo marqué 15 goles. Me hicieron un par de pruebas y me metieron directamente en los equipos de la cantera. Estuve tres años en el Madrid. Después no contaron conmigo. Me hicieron pruebas en el Getafe y en el Rayo, las dos las pasé, y en casa me dijeron que decidiera y no lo dudé: siempre fui del Rayo.

"De pequeño, mi ídolo era Ronaldinho. Y del Rayo me quedo con Piti. Luego fue compañero mío. Bueno… más bien yo fui compañero de él (risas).

–¿Quién era su ídolo de pequeño?

–Ronaldinho. Y del Rayo me quedo con Piti. Luego fue compañero mío. Bueno… más bien yo fui compañero de él (risas).

–¿Qué hace Joni al margen del fútbol?

–Jugar a la Play. Es lo que más me entretengo. Me conecto con los amigos y le damos al Fortnite por las noches.

–¿El año que viene?

–Tengo que volver al Rayo, me queda este año de contrato y dos más. Y luego, a esperar. Ver si cuentan conmigo o no. Tendrán que ver ellos su planificación de la temporada. Supongo que haré la pretemporada con ellos y dependiendo de lo que opine el entrenador sobre mí me dirán qué puedo hacer.

–Si le surgiera la opción de otro año en el Oviedo, ¿la valoraría?

–Sí. Estoy contento ahora, cómodo en la ciudad. Y mi novia, Carlota, también, que es algo que valoro mucho.

–¿A pesar de que no ha contado mucho?

–Depende mucho de cómo acabe la temporada, pero si me propusieran seguir la del Oviedo sería una buena opción que valoraría. Habría que sentarse y hablarlo. Conozco esto, estoy asentado, eso es importante.