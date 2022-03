El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta mañana la actualidad del equipo antes del entrenamiento. El equipo azul, renovado de ánimos tras ganar el Valladolid, afronta el sábado un duelo ante el Lugo en el Anxo Carro (18.15 horas) con la baja segura de Luismi, sancionado. Ziganda analizó los puntos clave de lo que resta de temporada. Estas fueron sus declaraciones.

¿Cómo afronta el equipo el partido ante el Lugo?

“Con todo el ánimo del mundo, sabemos que es un partido con una cercanía evidente y habrá muchos aficionados del Oviedo. Vamos a tener el respaldo de la afición y es un viaje señalado en la temporada. Por el momento en el que estamos, sabemos la trascendencia que tiene y lo que podría significar. Venimos de un gran partido y de un gran triunfo tras dos derrotas seguidas y a ver si podemos tener dos triunfos seguidos. Tenemos que centrarnos en el partido”.

¿La baja de Luismi es un contratiempo?

“En función de los jugadores que tenemos adoptamos un plan o una estrategia. Con Luismi podemos utilizar diferentes dibujos y es una baja importante. El domingo hizo un gran partido. Es una pena, pero jugará otro en su lugar. Tenemos a la gente en buenas condiciones tanto físicas como anímicas”.

¿Seguirá con el 4-3-3?

“He probado de todo. No lo tengo claro, porque hay mucha gente entrenando bien y venimos de un partido bueno. Tendremos que elegir entre todo eso y con la vacante clara de Luismi. Últimamente no tengo las cosas tan claras como en otra época de la temporada”.

¿Cómo valora el Lugo?

“Es un equipo que ha ido creciendo a lo largo de la temporada y que tiene confianza. Está muy bien trabajado, defensivamente siempre está bien, no permite contras ni jugar entre líneas. Maneja muy bien la estrategia y es un equipo armado. Ha ido creciendo a lo largo de la temporada y de ahí sus resultados. Es un equipo difícil de doblegar”.

¿El equipo está donde esperaba al inicio de temporada?

“Estamos donde estamos. ¿Nos gustaría estar mejor? Sí. ¿A otros equipos les gustaría estar donde nosotros? También. Tenemos que afrontar cada partido con gran responsabilidad. A ver si podemos enganchar ese puntito para ir para arriba. Luego hay tiempo para todo, para tener un gran año o para estropearlo. Hay tiempo, pero no nos podemos obsesionar con lo que hay de aquí a un mes, si no centrarnos en el partido del sábado. Hay tiempo para muchas cosas y ya veremos en abril o mayo”.

¿Ha hablado del Lugo con Hugo Rama?

“No, a día de hoy no. Quizá una conversación puntual o anecdótica. El que sigue un poco la categoría tiene bien estudiados a los rivales. Lo que no quita que nos pueda dar un punto específico”

¿Es un partido especial debido a que debutó en Lugo como entrenador del Oviedo?

“No, no es un partido especial por eso. Lo es porque van a ir muchos nuestros. Fue mi primer partido ahí y nos acordamos del post partido, pero no tengo un recuerdo especial. Tengo otros que me motivan más”.

Dudas en el once

“Hay gente que está entrenando bien, pero no es cosa de entrenar un día bien y ya estoy demostrando. Es semana a semana y hay gente a la que veo bien y me crean unas dudas razonables y positivas para el entrenador. La decisión que tomemos pensamos que va a ser la buena. Hay buena competencia”.

¿Montiel puede ser titular?

“Tienen todos. Es cierto que ahora Joni está participando más. Le estamos encajonando en la banda derecha, donde está cómodo, pero ahí también está Viti, Marco o Jirka. Joni también puede jugar de segundo punta, donde está Javi Mier o Samu. Pero ya veremos. Estamos contentos con el crecimiento personal y deportivo de Joni. Ese es el camino y aquí no se va acabar todo, porque tiene condiciones. Va a ser un gran futbolista”.

Pierre, recuperado

“Ante el Valladolid no contamos con los dos laterales específicos. Jugó Lucas e hizo un partidazo, porque tenía un toro bravo por su banda y una piedra de toque. Estuvo muy bien y confío mucho en él. Pierre está bien, Mossa también, y decidiremos”.