José Blesa, el secreto del Oviedo: este es el nutricionista de moda que trata al equipo azul

El fútbol ha avanzado a pasos tan agigantados que quien no cuide al máximo todos los detalles se queda atrás. Todo se mide y cualquier dato se utiliza para mejorar. La evolución ha sido tremenda. “Hasta hace dos días, como quien dice, no existía nuestra figura en los clubes de fútbol. No había nada. Recuerdo unas prácticas en las que me dieron un libro de nutrición y me dijeron: ‘apáñate”, dice José Blesa. El almeriense, de 34 años, realiza un trabajo en la sombra para ayudar a varios jugadores del Oviedo, ya que es el nutricionista personal de cinco futbolistas de la plantilla del Cuco Ziganda.

El almeriense, licenciado en Farmacia, trabaja con la deportista Lydia Valentín Jesús Bernardo sigue siendo el encargado de planificar la nutrición del club, pero Blesa presta servicios individualizados a los jugadores que se los requieren: Femenías, Pombo, Hugo Rama, Montiel y Tarín. “Son muy disciplinados”, explica. Tres de estos últimos son fichajes de invierno. Montiel lleva un mes trabajando con Blesa, algo que coincide con su mejor momento desde que llegó al Oviedo. “Seguro que no es casualidad”, bromea Blesa, que explica su método de trabajo, muy comentado en el vestuario del Oviedo. “Se trata de un trabajo semanal con los futbolistas. Los lunes me envían su peso, también fotos, y hacemos una revisión de cómo ha ido la semana. Mantenemos charlas con ellos y les preguntamos por su dieta. Es importante saber si pueden pasar hambre. Con varios parámetros, planificamos lo que tienen que comer día por día y vamos ajustándolo según su calendario. A los jugadores que comen en casa les hacemos recetas”, explica el nutricionista, que se detiene para hablar de cada jugador. Pombo es uno de los que más lleva utilizando sus servicios. “Es un animal físico y está obsesionado con la alimentación. En su casa tiene un gimnasio y le gusta mucho cuidarse. En el Oviedo está siendo más disciplinado si cabe que en la etapa del Cádiz, que no fue fácil para él. Está más fino esta temporada”, analiza el nutricionista andaluz. Femenías, portero, lleva con Blesa desde principio de la temporada. “Cuando empezamos a trabajar necesitaba ganar algo de masa muscular y lleva dos o tres kilos. Es un portero muy joven y nuestro objetivo con él es ese: que gane masa. Lo está consiguiendo porque es muy disciplinado”. “Por parte de los clubes no hay individualización en la nutrición”, explica Blesa Blesa pone de ejemplo a Montiel, que ahora atraviesa un momento dulce y el fin de semana pasado anotó el tercer gol del Oviedo ante el Valladolid. “Empezamos a trabajar juntos hace poco y me alegro mucho que le vaya bien. Después de su gol le mandé un mensaje. Montiel está muy concienciado y ha cambiado sus hábitos alimenticios. Ahora come lo que debe comer y todo aporta para que esté mejor en el campo”, dice el nutricionista, que lleva pocas semanas al cargo de la dieta de Hugo Rama. “Es un jugador técnicamente sobresaliente, al que quizá le faltaba cuidar el hábito alimenticio. Llevamos trabajando con él una semana y creo que se ha encontrado muy cómodo”. Blesa habla de todos los jugadores azules con los que trabaja, pero sin duda su ojito derecho es Tarín. “Es un ejemplo. Físicamente está como un toro y tiene un 7% de grasa muscular. Es lo más parecido que hay a un atleta”, presume. Blesa, licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada y Graduado en Nutrición y Dietética por la Universidad Alfonso X el Sabio, trabaja con muchos deportistas. Tiene a su cargo a futbolistas como Enes Unal (Getafe), Álvaro González (Marsella) o Sandro Ramírez (Getafe). También asesora a la medallista olímpica de halterofilia Lydia Valentín. Su labor suele estar en la sombra, pero en los últimos años ha ganado en importancia. “A menudo, por parte de los clubes no existe esa individualización en la nutrición. Un nutricionista puede estar cobrando mil euros en Primera por llevar la dieta de 25 jugadores, por eso a menudo los futbolistas recurren a externos”. La relación que figuras como la de Blesa suelen hacer con los jugadores va más allá de lo profesional. “A los futbolistas hay que saber tratarlos y a menudo creamos un vínculo con ellos. Nos basamos en la sinceridad. Ellos saben que yo no les voy a poner una multa si se saltan la dieta”, recalca Blesa, que dirige un equipo en el que hay médicos, analistas, psicólogos y por supuesto, nutricionistas. Un equipo, dice con guasa, que “apoya al Oviedo”.