Ziganda pide no “obsesionarnos” y medita repetir el trivote en Lugo

Ziganda, entrenador del Oviedo, no altera su hoja de ruta. Las alineaciones y los sistemas pueden cambiar, pero no su método: calma en las buenas y en las malas. “Estamos donde estamos (sobre la situación clasificatoria del Oviedo, séptimo a 5 puntos del play-off). ¿Nos gustaría estar mejor? Sí. ¿A otros equipos les gustaría estar donde nosotros? También. Tenemos que afrontar cada partido con gran responsabilidad. A ver si podemos enganchar ese puntito para ir para arriba”, explicó el Cuco.

Su análisis del momento del equipo siguió así: “Luego hay tiempo para todo, para tener un gran año o para estropearlo. Hay tiempo, pero no nos podemos obsesionar con lo que hay de aquí a un mes, si no centrarnos en el partido del sábado. Hay tiempo para muchas cosas y ya veremos en abril o mayo donde estamos”.

La opinión del Cuco, reforzado tras la victoria ante el Valladolid, se enmarca en el buen momento del equipo, que persigue el play-off. Mañana el Oviedo juega ante el Lugo en el Anxo Carro (18.15 horas, Movistar). Ocasión perfecta, creen en el club, para amarrar dos victorias seguidas y acechar el play-off.

El equipo se entrenó ayer en la ciudad deportiva y lo esperado es que Ziganda repita la fórmula del trivote que tan buen resultado le dio ante el Valladolid. Luismi, sancionado, es la única baja que tiene el Oviedo y la opción más natural sería que Jimmy ocupase su posición. Ziganda, que se esforzó en hablar bien de sus jugadores, dijo que no tiene claro el once, en parte debido al buen nivel de la plantilla. “He probado de todo y no lo tengo claro, porque hay mucha gente entrenando bien y venimos de un partido bueno. Tendremos que elegir entre todo eso y con la vacante clara de Luismi. Últimamente no tengo las cosas tan claras como en otra época de la temporada”, dijo el entrenador. “Hay gente que está entrenando bien, pero no es cosa de entrenar un día bien. Es semana a semana y hay jugadores a la que veo bien y me crean unas dudas razonables y positivas para el entrenador. La decisión que tomemos pensamos que va a ser la buena”.