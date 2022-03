Una marea azul ha tomado Lugo para animar al Oviedo en su lucha por el play-off de ascenso. El equipo azul juega esta tarde ante el Lugo en el Anxo Carro (18.15 horas, Movistar) y miles de hinchas se encuentran en la ciudad gallega, desplazados como antaño para animar a los de Ziganda. El sol y una temperatura agradable provocan que se viva un gran ambiente futbolero en Lugo, donde resulta imposible no encontrarse una camiseta del Oviedo en cada esquina. Muchos aficionados llegaron esta misma mañana, mientras que otros optaron por hacer noche en Galicia. Todas las terrazas de la plaza del Ayuntamiento están tomadas por los oviedistas. La numerosa familia García Salas llego esta misma mañana. "Es la segunda vez que viajamos este año, el partido va a estar difícil, pero confiamos en el Oviedo y en meternos en play-off", decía Lucía García.

Decenas de integrantes de la peña La Colonia acudieron a Lugo para no perderse el trascendental partido. "Somos muy optimistas, el Oviedo está vivo en la lucha por el play-off". La zona más marchosa de la expedición azul se concentró en la plaza Do Campo, habitual encuentro de oviedistas en Lugo, aunque en esta ocasión no está programado el habitual corteo rumbo al estadio. Cerca de Do Campo, en callejuelas como Rúa Nova, los oviedistas animan al equipo con los habituales cánticos mientras esperan para comer antes de poner rumbo al estadio.