El Oviedo rescata un punto en Lugo

El Oviedo rescató un punto esta tarde en su visita al Anxo Carro para jugar contra el Lugo (1-1). El equipo azul consiguió el empate en un final agónico, tras anotar Bastón un penalti señalado por el VAR que el mismo había errado y que el árbitro mandó repetir al no respetar el portero la distancia. El Oviedo, tras una primera parte muy mala, espabiló en la segunda, pero no le llegó para llevarse una victoria clave por el play-off. Al menos saca un punto, aunque puede distanciarse del play-off, de momento a cinco puntos.

El Oviedo salió dormido, pelín despistado con el cambio del sistema. Perdido entre el empuje lucense, con una marcha más y también con la defensa varios metros más adelante que la azul. En el minuto 4, el Lugo avisó al Oviedo con un disparo del habilidoso extremo Cuellar que detuvo Femenías. El equipo azul, con la coraza de tres centrales, se defendía de los ataques, pero no conseguía amasar balón. Alberto remató por encima de la portería azul tras un córner.

El equipo carbayón sufría, aunque el plan del Cuco no parecía ir mal: al Oviedo no le llegaban, pero tampoco atacaba, la gran asignatura pendiente. Jimmy se dedicó a achicar balones, pero el juego solo adquiría cierto ritmo cuando pasaba por Brugman. Jirka, feliz con metros para correr, casi no pudo probar al espacio por la falta de triangulaciones, mientras que Bastón se vio obligado a bajar a recibir a lugares en los que pierde peligro. Juanpe, activo, remató fuera después de un centro de Cuellar que llegó tras una pérdida de balón absurda de los azules. De repente, pasados veinticinco minutos, al Oviedo le llegó la necesaria inspiración con balón. Con Rama moviéndose por todo el frente del ataque, la posesión empezó a caer del lado azul.

El propio Rama, pitado en su vuelta al Anxo Carro, probó suerte desde lejos en un inofensivo tiro que se fue fuera. Fue la primera llegada. Poco después Cuellar remató a las manos de Femenías un buen balón largo. El Lugo acabó la primera parte de más a menos, y el Oviedo mucho más cómodo que en el inicio, pero sin colmillo final. En una de las últimas jugadas antes del descanso Lucas tuvo la más clara del partido tras un buen centro de Mossa desde el carril izquierdo. El balón le llegó al ovetense raso en el corazón del área, pero su remate con la izquierda se marchó fuera. El lamento de Ziganda se escuchó nítido en la grada del Anxo Carro. Con 0-0 y Javi Mier y Borja Sánchez calentando se llegó al descanso.

A Ziganda no pareció convencerle nada la primera parte, porque optó por algo inusual: triple cambio y vuelta al sistema de cuatro defensas. Entraron Borja Sánchez, Mier y Viti y se fueron Rama, Mossa y Jirka. Tarín se situó de lateral derecho y Lucas de izquierdo. A los pocos minutos Pita estuvo cerca de anotar de cabeza tras un córner, pero el Oviedo parecía estar mucho mejor con el nuevo traje. Bastó para verlo un par de jugadas, precisamente entre los recién entrados.

Borja Sánchez remató fuera con la izquierda tras una buena jugada entre Mier y Viti. Sin embargo, cuando la afición se venía arriba, llegó el zarpazo del Lugo. Ricard centró una falta lateral y Alberto remató a bocajarro en el área de Femenías. Mazazo con mucho tiempo por delante. Brugman probó suerte desde lejos mientras el Oviedo se esforzaba en llevar la iniciativa, con Borja buscando centros por la izquierda. Ziganda dio una vuelta más y sacó a Montiel por Jimmy. Frente de ataque total mientras el Lugo se cubría, con varios cambios más defensivos. El Oviedo echó el resto: Matheus por Tarín. Faltaban diez minutos con un play-off en juego, pero al equipo azul le entraban las prisas. El agobio impedía trenzar jugadas, mientras que el Lugo empezó a tocar con mucho criterio. El Anxo Carro disfrutaba de lo lindo mientras el Oviedo empezó a buscar el empate con balones largos. En uno de ellos apareció el VAR. Seoane tocó el balón con la mano en el área: penalti claro. Bastón erró el primer disparó, pero el árbitro mandó repetir el lanzamiento porque el portero se adelantó. El final era de infarto. Bastón no perdonó a la segunda. 1-1 en el minuto 91. El Lugo reclamó un penalti al final, que no fue revisado por el VAR. Al final, reparto de puntos.