Real Oviedo: Joselu, el gran ausente en el Anxo Carro

Visto con perspectiva, lo de Joselu puede sorprender. El ariete andaluz, en las filas del Lugo, sigue teniendo el récord. Su contrato con el Oviedo, firmado en 2018, es hasta la fecha el más largo de la etapa del Grupo Carso en el club azul. La apuesta fue total: cuatro años de duración. Nadie lo ha igualado hasta ahora. El andaluz, procedente del Granada, llegó con la vitola de gran goleador para sustituir a Toché, en declive tras dos años anotando 17 goles en cada campaña.

Nada hacía presagiar, ni siquiera tras concluir el curso, que la aventura de Joselu durase tan poco en el Oviedo. Anotó 10 goles, el Oviedo se quedó a las puertas del play-off y seis meses después puso rumbo al Tenerife tras una operación a contrarreloj de Francesc Arnau, centrado en hacer sitio en el vestuario. Hoy, el delantero forma parte de la plantilla del Lugo, cedido por el club isleño, y pasa por uno de sus peores momentos, debido a una lesión de la que todavía no se sabe gran cosa. El delantero padece una sinovitis en su rodilla izquierda y todavía se desconoce el tiempo que estará de baja. Las sensaciones no son nada buenas. Lo que es seguro es que no podrá jugar esta tarde en el Anxo Carro. Será el gran ausente ante el Oviedo.

Precisamente ayer, Joselu acudió a Madrid a una inspección de su lesión con un especialista que le ayude a conocer al detalle su dolencia para así poder volver con todas las garantías. El ariete, pues, no podrá enfrentarse a su exequipo, al que le anotó el gol del Lugo (de penalti en el descuento) que supuso el empate en la primera jornada de Liga en el Tartiere (2-2). Joselu no ha sido titular indiscutible en la temporada con el Lugo, pero ha conseguido anotar dos goles en la competición doméstica. En toda la temporada lleva cuatro, contando los partidos de Copa del Rey. Mete un gol cada 148 minutos, una cifra nada desdeñable para haber tenido tan poca participación.

Joselu no es el único exazul ausente esta tarde en el Anxo Carro. Josep Señé, con un edema muscular, tampoco estará disponible para el partido. Señé formó parte de la plantilla del Oviedo que consiguió el ascenso a Segunda, aunque se fue en el mercado de invierno al filial del Celta.

Tras pasar por la Cultural, Mallorca y Castellón, el catalán ha encontrado su sitio en el club gallego, donde aporta un perfil creador en el conjunto lucense. Un perfil que ahora Hugo Rama, tras estar en el Lugo hasta el pasado mes de enero, intenta aportar en el Oviedo. Vidas cruzadas que hoy, por lesiones, no se podrán cruzar en el Anxo Carro.