Real Oviedo: el Mallorca aprieta para fichar a Borja Sánchez

El Mallorca aprieta por Borja Sánchez, atacante del Oviedo. El club balear, que lucha por la permanencia en Primera División, es uno de los clubes que más interés está mostrando en llevarse al ovetense, cuyo contrato con la entidad azul expira en junio sin que por el momento se haya llegado a un acuerdo de renovación, un objetivo perseguido por Rubén Reyes, director deportivo.

El Mallorca movió ficha en las últimas semanas y le ha presentado una oferta a Borja, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. En el club balear gusta mucho el perfil del asturiano, al que siguen desde hace tiempo y conocen a la perfección, ya que Borja militó en el filial bermellón, en Segunda B, en la campaña 2016/2017. En esa campaña coincidió con Juanjo Nieto, exoviedista y actual jugador del Almería.

Además del Mallorca, hay varios equipos de Primera, Segunda División y de alguna liga extranjera

que ya han mostrado un fuerte interés en hacerse con el centrocampista.

Uno de ellos es el Elche, que milita en media tabla, aunque en este caso todavía no hay oferta formal.

El Granada también se interesó en Borja hace meses, sin que por el momento se materializase por escrito. Lo que parece evidente, y sabe el Oviedo, es que a Borja no le faltarán pretendientes en el caso de no renovar con el club azul antes de finalizar la campaña. Borja no quiere ni hablar sobre su futuro en estos momentos, centrado en lo que resta de temporada y en el objetivo del play-off.

El futbolista tiene la sartén por el mango en una operación a la que el club admite haber llegado tarde. En la decisión de Borja primará el factor deportivo, sin obviar lo económico. En el Oviedo, el “10” azul cobra en estos momentos algo más que el mínimo sueldo en Segunda y en el ranking de los mejores pagados del Oviedo figura de los últimos. La cláusula de rescisión es de tres millones de euros, pero si Borja dice adiós en junio el club azul no percibirá ni un euro al irse libre por finalizar su contrato.