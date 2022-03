El oviedismo aplaude la promoción de entradas de acompañante: "Hay que propiciar un buen ambiente"

El Oviedo está dispuesto a echar el resto por el play-off y enganchar como sea al oviedismo de cara a los cinco partidos que restan en el Tartiere de aquí a final de temporada. El club azul ha puesto en marcha una promoción especial de entradas de acompañante para dar colorido al estadio y mejorar la asistencia, una iniciativa que coincide con la semana de celebración del 96.º aniversario.

La promoción consiste en que cada socio puede retirar las localidades de acompañante que deseé a un precio de diez euros de cara al partido de este sábado ante el Fuenlabrada, coincidiendo con la fiesta en el parking del Tartiere.

La entidad no descarta repetir más adelante esta iniciativa en otros partidos. Las entradas se pusieron ayer a la venta en las tiendas del Oviedo y en la página web y se despacharon 300 localidades, según datos oficiales del club. No hubo grandes colas, pero la entidad espera que según pasen los días y se acerque el día del partido, los aficionados respondan para que el Tartiere presente un gran aspecto. La merma de asistencia al estadio en esta campaña es evidente: ya es la más baja desde la vuelta al fútbol profesional.

En un contexto en el que muchos equipos pierden fieles debido al todavía presente impacto del covid, al Tartiere han dejado de acudir unos 4.000 aficionados. La media de asistencia de esta temporada ronda los nueve mil aficionados, mientras que en cursos anteriores llegaba a los catorce mil. El club cree que con esta promoción de entradas se puede revertir la situación y la afición parece recibir bien la medida. “Creo que es una buena campaña, sobre todo por el hecho de que no haya limitación del número de entradas que puede comprar cada abonado. El precio, además, es muy atractivo”, opina Felipe González, socio del Oviedo. “El play-off está difícil porque en los momentos en los que tenemos que dar un poco más, siempre pasa algo que lo impide. El Tartiere debe ser un fortín para tratar de alcanzar el último puesto de play-off, ya que parece que los otros 3 ya están bastante decididos”, concluye González.

Ramón Martínez, vicepresidente de la peña Azul Castrillón, dice que “me parece bien que se lleven a cabo medidas para crear en el Tartiere un ambiente de apoyo y ánimo al equipo que les ayude a conseguir un objetivo que todavía es posible”, aunque pone un pero: “Echo de menos algún guiño a los aficionados que estamos ahí desde el comienzo de la temporada”. Martínez tiene claras las posibilidades del equipo en el play-off. “Mientras hay vida hay esperanza. Si se juega como contra el Eibar, Almería o Valladolid, en ambos partidos, estaremos en play-off. Si se repiten los partidos contra el Huesca, Real B o Lugo, evidentemente, no”.

Pepe Mosteirín, de la peña El Cortijo, opina que la promoción es buena y que “tendrían que ofrecer entradas gratis en los colegios”. “El apoyo es imprescindible para llegar al final y a poco que hagamos un buen partido y ganemos estaremos en promoción”. Ángeles Fernández, de la peña Stadium, asegura que la campaña “es buena, porque el sábado es la fiesta del aniversario, el partido es muy importante y cuanta más gente vaya a sumar y a apoyar, mucho mejor”. Fernández avisa: “Lo que no me gusta es que hay gente que no suele ir al Tartiere y a la mínima pita y al campo se va a animar”. Desde la peña Olivares también se aplaude la iniciativa: “Me parece bien, hay que incentivar la asistencia al campo y el apoyo de la afición es un plus para el equipo”, concluye María Álvarez presidenta de la asociación.